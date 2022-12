Dramático traslado de un chico con fractura desde un puesto hasta Fiambalá

El tío inmovilizó el brazo de una forma ancestral con tablas y telas

“El chico ingresó colaborativo y me asombró la protección para retener que no se moviera la fractura, el joven pasó a radiológica, ingresó con fractura del humero y leve desplazamiento, hicimos una vía, pusimos analgésico y se lo preparó para derivarlo a Tinogasta porque pertenece a El Puesto, contó que estaba de vacaciones pero pertenece a El Puesto y allí va a la escuela. El joven no corría riesgo porque el tío hizo una maniobra muy buena, le armó con tablitas tipo férula y con telas hizo que el brazo se inmovilizara. El chico está fuera de peligro y fue derivado a Tinogasta porque somos áreas separadas y se encargará el área Nº10”, explicó la médica.

Finalmente, se conoció que el jovencito se recupera favorablemente en Tinogasta, aunque no se descartaba enviarlo a esta ciudad Capital.

Sin helicóptero

Como en cada traslado urgente de pobladores que salen en busca de ayuda desde un paraje, ya sea en angarrillas o en lomo de un animal, se recuerda la necesidad de que la provincia cuente con un helicóptero que acuda ante este tipo de emergencias que se da justamente en zonas alejadas.