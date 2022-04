DJ Khaled será el último artista discográfico en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Su estrella se encuentra en el bloque 6200 de Hollywood Boulevard, cerca de la ubicación de los recientemente incorporados Red Hot Chili Peppers, cuya estrella fue revelada el 31 de marzo.

Conocido por iluminar las canciones con sus eclécticos eslóganes, como “major key” y “we the best music”, Khaled es un productor musical y DJ superestrella que ha trabajado con los artistas más conocidos, desde Beyoncé hasta Justin Bieber. Su álbum más reciente, “Khaled Khaled”, se publicó en abril de 2021, e incluye colaboraciones con Drake, Megan Thee Stallion, Cardi B y Post Malone. Fue nominado a álbum del año en los premios Grammy del domingo, como productor de “Back of My Mind” de H.E.R. Su canción “Higher”, con Nipsey Hussle y John Legend, ganó un Grammy en 2020 a la mejor interpretación de rap/canción.

Khaled ha publicado 10 de sus álbumes a través de su sello discográfico, We the Best Music Group, que fundó en 2008. El sello también es el hogar de los artistas Mavado y Flipp Dinero. Además de sus álbumes y canciones de gran éxito, el artista ha hecho apariciones en la televisión y el cine, incluyendo la película de 2019 “Spies in Disguise” y “Bad Boys for Life” de 2020. Su libro, “The Keys”, se publicó en 2016.

A Khaled se le escuchó recientemente en el remix de “Big Energy” de Latto, junto a Mariah Carey, publicado el 27 de marzo. Aunque el tema recibió críticas positivas, algunos expresaron su decepción con Carey y Khaled por colaborar con el productor Dr. Luke, que fue acusado de agresión sexual por Kesha en 2014.

