El dirigente paclinense Diego Savio (Juntos Por el Cambio) se refirió a la situación laboral de los trabajadores municipales de ese departamento y cuestionó duramente la ausencia de políticas que permitan e impulsen el desarrollo de la actividad privada como generadora de trabajo genuino. En tal sentido, advirtió que la “precarización laboral daña enormemente el entramado social y económico de mi departamento; hoy en día el mayor empleador en negro del departamento Paclín es el propio Municipio, y es uno de los puntos en los que venimos trabajando junto a los equipos técnicos de Horacio Rodríguez Larreta para elaborar nuestro plan de gobierno”.

“Hoy en día más de la mitad de los trabajadores municipales están precarizados bajo la figura de ‘becados’; y esta condición de ‘becados’ les niega el acceso a todos los derechos que emanan de tener un trabajo en blanco como la cobertura de salud para sí mismo y para sus hijos, no tienen derecho a una jubilación ya que no realiza aportes; no tienen derechos mínimos como la sindicalización; no tienen licencias por enfermedad, ni feriados, y son sometidos a un ingreso miserable que ni siquiera les garantiza un plato de comida digno en la mesa familiar”, enumeró Savio.

En tal sentido, detalló que los sueldos que el municipio de Paclín abona a los empleados precarizados oscilan entre los $12.000 a $ 35.000, colocándolos muy por debajo de la línea de indigencia. “Estos montos son aproximados ya que la administración se cuida de no dar a conocer esta vergonzosa realidad”, advirtió.

“Para los becados no existe ley alguna que les otorgue estabilidad laboral, lo que los coloca en una posición de gran vulnerabilidad ante quien detenta el título de intendente; resulta extraño que un municipio como Paclín con el presupuesto de varios cientos de millones, y que ha sido beneficiado en reiteradas ocasiones por el gobierno provincial con la entrega de fondos, mantenga a más de la mitad de sus empleados por debajo de la línea de indigencia, sin embargo, esta es la realidad del municipio”, explicó el dirigente.

Para Savio, que viene trabajando dentro del esquema político de Juntos Por El Cambio, “es necesario reconocer la valiosa labor de los hombres y mujeres que día a día trabajan para mantener funcionando nuestro pueblo; tanto contratados como precarizados deben ser reconocidos en sus derechos y obtener por su valioso servicio un salario digno que les permita construir un futuro mejor para sus familias”.

El dirigente, consideró que es una necesidad darle una solución a esta situación, pero a través de la implementación de políticas permanentes que lleven, por una parte, a dignificar la calidad de vida de los trabajadores municipales, y también alentar la generación de empleo en el sector privado. “Las consecuencias de esta política precarizadora están a la vista, la economía local se contrae año a año producto del bajo movimiento económico del mercado interno, los emprendimientos privados agonizan, mientras que los productores de la zona norte, uno de los pocos sectores que generan trabajo legítimo junto al comercio, claman por obras de infraestructura que nunca llegan, la falta de apoyo a los privados y los bajos salarios de los trabajadores alimentan un círculo vicioso que amenaza seriamente a Paclín”, sentenció Savio, quien interpreta que: “La solución a esta problemática es la propia voluntad política, en un principio se deben generar las condiciones económicas que le permitan a los paclinenses poder optar por más y mejores puestos de trabajo tanto en lo público como en lo privado”.

“Paclín es un territorio bendecido con un clima amable y tierra fértil propicia para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, dos enormes fuentes generadoras de riqueza y de empleo, el Estado debe necesariamente estar presente al lado del productor brindado la infraestructura necesaria para que la actividad florezca y con ella los nuevos puestos de trabajo”, aseguró.

“Por otro lado el Estado debe concentrarse en la generación de recursos estratégicos , formar profesionales en las diferentes ramas de la producción a través de la inversión en educación y profesionalizar al personal para una mejor administración de los fondos públicos, se debe revalorizar el rol del Estado dejando de lado la designación de funcionarios que no son idóneos en la materia y remplazándolos por aquellos con la experiencia y el conocimiento necesarios para estar a la altura de los nuevos desafíos” concluyó.