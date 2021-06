Música

La banda australiana reapareció tras largo tiempo en silencio con nueva música.

Fue en 2018 que el quinteto lanzó su primer álbum “Parcels”, y desde entonces se dedicaron a promocionar este trabajo con shows por todo el mundo. Sin embargo, cuando 2020 y la pandemia de covid-19 parecían detener la industria, el grupo lanzó su primer álbum en vivo, Live Vol. 1. Ahora, por primera vez desde su álbum debut, presentan música nueva y acaban de lanzar su single “Free”, junto a su videoclip.

“Nuestra nueva canción salió de su jaula. Pueden escucharla en todas partes y en cualquier lugar”, comunicó la banda en su cuenta de Instagram @parcelsmusic, con el espíritu optimista que tiene la canción.

Se trata de una canción llena de armonías vocales a las que nos tienen acostumbrados, percusiones muy marcadas y guitarras funk. En ella participó también James Ford, quien trabajó con Arctic Monkeys, Depeche Mode, The Last Shadow Puppets y Florence and The Machine.

“Jules escribió la canción una mañana durante el confinamiento, estando cada miembro de la banda en distintos lados del mundo. Si bien la letra parecía lidiar con complicaciones en sus relaciones a larga distancia, no pudo evitar sentirse como una carta para el resto de la banda al mismo tiempo. Expresarse abierta y verdaderamente sin miedo es una libertad que muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta que no tenemos. Reconocerlo es algo edificante porque podemos empezar a trabajar en ello. En el caso de Jules, esto se manifestó en ‘Free’”, contó la banda en un comunicado.

Además, la canción viene acompañada de un video retro, parisino, que muestra las calles y bares de la Ciudad de las Luces llenas de gente, algo que la canción parece festejar. Dirigido por Carmen Crommelin muestra la historia de una pareja recorriendo París.

Aún se desconoce si este single formará parte de un próximo álbum. Hasta tanto se sepa, les dejamos la buena noticia del regreso de Parcels y su video:

Rose Bouzon