Ayer a la tarde, mientras la familia pudo recibir el cuerpo de Brenda Micaela Gordillo

para que reciba cristiana sepultura, en paralelo Naim Vera fue indagado por el fiscal

que investiga el brutal femicidio. El joven que había confesado el crimen decidió

abstenerse de declarar, por lo que queda sin efecto legal la confesión en sede

policial.

El acto se llevó a cabo alrededor de las 16.30 en la base de la división

Investigaciones, donde permanece alojado el joven desde que decidió entregarse a la

Justicia. Por otro lado, en Valle Viejo, una multitud de personas acompañó en el

velorio a los familiares de la víctima y finalmente, a tres días del brutal crimen,

despidieron sus restos.

Según indicaron las fuentes judiciales, la defensa cambió la estrategia y se alejaría

de la posición colaborativa que tuvo el autor del macabro hecho al entregarse. Ahora

atacaría el caudaloso material probatorio que hay en contra de Vera, que quedó

formalmente imputado por “homicidio doblemente agravado por haber mediado una

relación de pareja y por femicidio”.

En este sentido, consultado Pedro Vélez, a cargo de la querella, éste mencionó: “No

nos sorprende que se abstuviera, ya que forma parte de una estrategia de la defensa,

la cual podría intentar demostrar que es insano mentalmente, o quizás buscar alguna

nulidad que haga caer la causa, pero nosotros confiamos en la cantidad de pruebas

que hay en contra de Vera, por lo que consideramos que el crimen está

prácticamente esclarecido, ya que el jovencito se entregó con mentiras sobre el

crimen, pero las pruebas demostraron que actuó con premeditación, solo y, para

nosotros, con alevosía. Esto último intentaremos demostrar con nuestra

intervención”.

También se pudo conocer por las mismas fuentes que a partir de hoy se tomará

declaración a los testigos ofrecidos por la representación legal de la familia de

Gordillo, los que darían cuenta de que entre Naim y Micaela existía una relación

antes del hecho.

Si bien el joven se presentó ante la policía manifestando que había cometido un

crimen, la querella resaltó que también “se habría presentado con mentiras, las

cuales con la investigación se fueron develando; están más que claro los rasgos

psicopáticos que tiene el joven por la frialdad con la que actuó para deshacerse del

cuerpo. (…) Para nosotros, la personalidad de este joven es una personalidad

peligrosa, de rasgos antisociales y psicopáticos”, señaló Vélez.

“En un principio, él intentó hacer ver que se trató de un accidente, pero no contó con

que el trapo que le metió en la boca para asfixiar a Micaela no se consumiría por las

llamas, lo que demuestra, a pesar de lo irreconocible que estaba el cuerpo de la

jovencita, que la asesinó e intentó ocultar el crimen”, lamentó.

Agresión en la rueda

En relación con el cambio de estrategia de la defensa de Naim Vera, como es de

público conocimiento, mientras se desarrollaba la rueda de reconocimiento, uno de

los voluntarios que formaba parte de ella habría intentado agredir al femicida luego

del acto, algo que sorprendió a las partes presentes. Afortunadamente el incidente

fue controlado a tiempo, según expresó la defensa oficial del acusado.

Según pudo conocer El Esquiú.com, el protocolo que se lleva adelante para este tipo

de acto procesal es muy estricto, por lo que aparentemente, con conocimiento sobre

ello, Vera habría increpado a uno de los voluntarios para presuntamente buscar que

éste lo agrediera en pleno acto, lo cual arriesgaba la nulidad en caso de que se

hubiera llevado a cabo incidentes, en favor del imputado.

Lo que pudo conocer El Esquiú.com es que en el transcurso de las cinco

presentaciones en que participó el joven acusado, habría agredido verbalmente a los

otros y, al finalizar el acto, aquél último reaccionó e intentó darle un golpe de puño, lo

que fue evitado por efectivos policiales que resguardaron al imputado.

La nueva representación legal del acusado está a cargo de Gonzalo Ferreras, quien

le recomendó a Vera que guardara silencio ante el fiscal.

Según fuentes ligadas a la investigación, la familia del joven acusado contrató los

servicios del letrado que, si bien pertenece al foro jurídico de la provincia de Córdoba,

en nuestra provincia ya se desempeñó como defensor en resonantes casos

judiciales.

Pruebas

En la causa, el fiscal Hugo Costilla reunió suficiente material probatorio para imputar

a Vera por el delito de “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de

pareja y por femicidio”, el cual prevé una única pena de prisión perpetua.

Entre los elementos se encuentran los testimonios que permiten reconstruir el camino

que tomó el joven femicida para intentar descartar el cuerpo: dos policías que lo

identificaron en el puesto caminero, uno en la ruta a metros de donde acababa de

enterrar el cuerpo, y una vecina que observó una gran columna de humo y fuego en

el fondo de la vivienda deshabitada.

A esto se suman registros fílmicos de la zona del domicilio en Ayacucho 68, el puesto

de control, un cuchillo tipo carnicero, almohadones con rastros de sangre e incluso la

camioneta de la familia Vera que habría utilizado Naim para llevar a cabo su plan

macabro. Vale destacar que el vehículo (foto), una camioneta Fiat Toro, al momento

de ser secuestrada continuaba con restos de tizne, producto de las cenizas del

cuerpo de Micaela.

Otro detalle no menos escalofriante es que los investigadores encontraron en el

contenedor frente al domicilio huesos de una mano de la joven asesinada y partes del

fémur, junto a cenizas de lo que habrían sido las extremidades de la víctima.

Despedida

Por su parte, los restos de Brenda Micaela Gordillo fueron despedidos en la sala

velatoria San Isidro Labrador, donde sus familiares y allegados fueron acompañados

por un gran número de amigos de la joven y gente que se convocó en el lugar.

En este marco, Nahuel Espeche, hermano de Micaela, manifestó el dolor que sienten

y un grito de justicia. “Mi hermana salió el sábado y hoy la estoy buscando, sacando

en un cajón; no la puedo ver, no la puedo tocar, no puedo sentir su olor. Dios mío,

qué dolor tan insoportable. Tengo la fuerza, la determinación y el apoyo necesarios

para ir hasta el final, para que el monstruo que nos la arrebató pague toda su vida

esto. ¡Justicia, justicia por vos, hermana, justicia!”, expresó a través de su cuenta de

Facebook.

Los restos de Brenda Micaela Gordillo fueron llevados al Cementerio ubicado en la

localidad de Huaycama (Valle Viejo), donde fue despedida por familiares, amigos y

conocidos.