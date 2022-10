La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra) emitió un

comunicado advirtiendo que no recibirán hacienda y no faenarán en rechazo al

comienzo de la venta por troceo que comienza a regir desde este martes en lugar

de la histórica media res. La medida podría impactar en el consumo por la

posibilidad de que falte carne en los próximos días. En el plano local, la reconocida

empresa frigorífica Natilla ya comunicó a sus usuarios y clientes que a partir de

hoy no se recibirá hacienda y que desde el martes “no habrá actividad de faena ni

distribución de carnes hasta próximo aviso”.

El comunicado de la Fifra explica que “en reunión mantenida con los asociados de

las cámaras que conforman Cafrisa, Afic y Cicer que no recibirá hacienda a partir

del lunes y no habrá actividad da faena o distribución de carne desde el martes en

virtud de la vigencia de la normativa relativa al troceo y la falta de autorización de

utilización de medio mecánico para su descarga”. Fifra, que representa el 30 por

ciento de la faena nacional, alertó que podría haber faltante de carne en Entre

Ríos, Santa Fe y Córdoba, las provincias donde prestan servicio.

“En las cámaras de los frigoríficos no hay mucho stock. Si se prolonga unos días la

medida, es factible que ocurra”, indicaron desde Federación y agregaron que

también se adhieren los frigoríficos de Catamarca, Tucumán, Mendoza, Santiago

del Estero y Corrientes. Sebastián Bendoyan, presidente de la entidad, confirmó

que la paralización de los frigoríficos será por tiempo indeterminado. “Presentamos

de manera verbal y un documento firmado, pero nunca tuvimos una respuesta

concreta al reclamo nuestro, que es la descarga mecánica” dijo.

Desde hace tiempo que los participantes en el mercado interno buscan frenar la

medida. Los directivos de Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores

(Camya) se lo hicieron saber al ministro de Economía, Sergio Massa, explicándole

por qué no quieren que se comercialice en cortes y se permita descargar medias

reses con medios mecánicos, más conocido como “el cochecito”.

“La mayor parte de las plantas faenadoras no cuentan con instalaciones

adecuadas para realizar el corte de las medias reses, y los plazos establecidos

para su adecuación no han podido cumplirse debido al alto costo y la complejidad

de las obras a realizar y por razones ajenas a la industria, tales como la

financiación de las obras comprometidas por el gobierno que no se ha hecho

efectiva” fundamentaron desde el sector.

Por su parte, Frigorífico Natilla a través de un comunicado informó a usuarios y

clientes que “en adhesión y concordancia a reunión mantenida con los asociados

de las cámaras que conforman la Fifra no recibiremos hacienda (bovinos –

porcinos) a partir del día 31 de octubre y no habrá actividad de faena ni

distribución de carnes desde el primero de noviembre hasta próximo aviso”. En

este orden de ideas, explica que la medida es “en virtud de entrada en vigencia de

la normativa relativa al troceo y la falta de autorización por parte de Senasa de

emisión de permisos sanitario para el despacho como así también la no

autorización de medios mecánicos para su descarga”. “Todo esto imposibilita al

frigorífico asegurar la entrega de carne” cierra el texto.