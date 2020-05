El Comité Operativo de Emergencia decidió que retomen la actividad desde el

próximo viernes lavaderos, concesionarias de vehículos, inmobiliarias, agencias de

quiniela y empleadas domésticas.

Mientras, las actividades comerciales, para las cuales se estableció un horario corrido

de 10 a 18, podrán abrir locales y atender al público en forma diferencial y siguiendo

pautas prefijadas para evitar aglomeraciones de personas.

En la reunión de ayer, los integrantes del COE ampliado definieron los nuevos rubros

exceptuados del aislamiento social preventivo obligatorio y los protocolos de trabajo

para volver a actividades diarias.

En el encuentro, los distintos sectores de la comunidad pudieron aportar su

perspectiva sobre las medidas de prevención y acciones necesarias para evitar

contagios masivos mientras se retoman las actividades comerciales y laborales.

Desde el COE, señalaron: “Sabemos que hay muchos rubros del sector privado que

necesitan retornar a la actividad, pero nuestro eje de trabajo sigue siendo la realidad

epidemiológica de Catamarca, que es muy distinta a la de otras provincias, y la forma

de avanzar con nuevas excepciones sin generar un peligro sanitario para la

comunidad”.

Con la habilitación que se otorgó ayer, en la provincia aún se encuentran en análisis

el sector turismo, gimnasios y que se permita a la población realizar actividades

físicas o caminatas al aire libre.

En relación con la habilitación de locales de venta de indumentaria, Hernán Martel,

vocero del COE, señaló: “Los comercios, que por el DNU estaban haciendo venta

online, ahora van a cambiar la modalidad, será con atención al público pero sin la

habilitación de los probadores. La gente va a poder ingresar a los locales de

indumentaria pero no va a poder hacer uso de los probadores. También va a tener

este rubro la atención diferenciada que va desde las 10 de la mañana hasta las 18”.

En relación con que no se permite el uso de probadores, Martel señaló en diálogo

con Radio Valle Viejo: “Los epidemiólogos que estuvieron en la reunión de hoy

informaron que la indumentaria que se utiliza en el tren superior del cuerpo, al

probarse, toma contacto con la cara, no así las prendas y calzados que se utilizan en

el tren inferior. Esto es por ahora, el primer paso en el rubro de indumentaria, se va a

poder acceder al local a elegir las prendas”.

En cuanto a los rubros que restan habilitarse, el vocero del COE señaló: “Han

quedado varios pedidos para analizarse, seguramente el próximo miércoles se sigan

viendo. También estamos evaluando no superar lo que estipuló el decreto nacional

del cincuenta por ciento de movilidad de acuerdo a la proyección demográfica que

tiene cada provincia. De los pedidos que tenemos quedan temas muy importantes,

como hotelería, gastronomía, algunas otras actividades, el grueso es lo que tiene que

ver con esas actividades”.

Control de ingresos

Consultado sobre los controles de ingreso a la Capital, ubicados a metros de los

puentes de Sumalao y Valle Viejo, Martel dijo: “Dada la situación, donde ya se ha

habilitado un número importante de rubros, vamos a evaluarlo con la intendenta de

Valle Viejo para ver si existe la posibilidad de que por el momento, si seguimos así,

los pasos puedan levantarse para que los controles se dirijan a la movilidad de las

personas. Estamos viendo, lo vamos a trabajar consensuado con Valle y Fray

Mamerto Esquiú”.

