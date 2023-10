Desde el bloque oficialista del Frente de Todos en la Cámara baja se impulsó un

pedido de informe a la Fiscalía Penal número 4 indagando sobre el presunto

accidente vial que tuvo el juez José “Pepe” Cáceres. La solicitud de información

apunta a dirimir si el integrante del máximo tribunal de justicia catamarqueña

incurrió en el delito de abandono de persona puesto que el vehículo partícipe del

siniestro se dio a la fuga.

La iniciativa en cuestión fue presentada por la presidenta de Diputados, Cecilia

Guerrero (FT). La legisladora rescata que el 20 de septiembre, en la intersección

de Avenida Presidente Castillo y calle Padre Magacián en la Capital,

“aproximadamente entre las 19.00 y las 19.30 horas, se habría producido un

siniestro vial entre una motocicleta conducida por un ciudadano identificado como

Ramón Adrián Rodas, de 52 años, y un automóvil marca Jeep, (dominio

AF845HO), según los datos proporcionados por ocasionales testigos del hecho”.

En este orden de ideas, reseña que “el vehículo menor habría sido atropellado por

el segundo de los vehículos mencionados, y la víctima habría sido llevada con

lesiones a un hospital público”.

Guerrero indicó que tomó una publicación realizada por este medio en la que se

informó que “ocasionales testigos tomaron los datos de la patente del vehículo

involucrado, que según datos del Registro del Automotor estaría a nombre de José

Ricardo Cáceres”. Este no es un dato menos para la diputada oficialista. Es que,

“lo que podría tratarse de un accidente de tránsito común, cobra particular

envergadura por la investidura de la persona que sería al menos titular del

vehículo que habría embestido a la motocicleta conducida por el señor Rodas

dado que se señala que el mismo pertenecería al Ministro de la Corte de Justicia

local, Dr. José Ricardo Cáceres, y, lo que resulta más llamativo aún, es que el

conductor del Jeep se habría dado a la fuga”.

En este orden de ideas, Guerrero indica que es “de vital importancia para esta

Cámara de Diputados interiorizarnos y arribar a la certeza de si el Dr. Cáceres se

encontraba o no conduciendo el mismo, teniendo en consideración que a partir de

ocurrido el hecho, el conductor se habría dado a la fuga” y que “podría resultar

configurativa de un delito, lo que adquiriría ribetes de gravedad si eventualmente

se confirmara que el conductor del vehículo que se habría escapado, hubiese

resultado ser un Magistrado judicial”.

Así, el proyecto le solicita a la fiscal Antonella Kranevitter precisiones como “qué

actuaciones se cumplieron para la investigación del hecho, si de las mismas surge

quien lo conducía, y si efectivamente el conductor del referido vehículo se habría

dado a la fuga”. También si las “medidas se adoptaron respecto al conductor

presuntamente fugado; y en su caso, y de así corresponder, si se solicitó al Juez

de Control de Garantías en turno, la investigación sumaria”.