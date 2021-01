18 enero, 2021 21:25

La influencer Nati Jota, dejó una publicación sensual a sus seguidores en las playas de Carlió . Los usuarios quedaron sin palabras.

Nati Jota parece estar disfrutando de este verano en vacaciones en las playas de Carlió y de la mejor manera. La influencer subió una foto muy sensual a su cuenta de Instagram en la que se la ve de frente, con una bikini rosada y sombrero y anteojos que le dan su toque de elegancia.

En el transcurso de sus vacaciones, Nati Jota, compartió muchas publicaciones en donde combinaba lo sensual con lo humorístico y fue sensación en las redes sociales. La influencer sabe como proponer temas y combinar y este descanso de todo que se está tomando, es un claro ejemplo de todo.

En un año pasado donde le llovieron tanto mensajes de apoyo como críticas, Nati Jota parece estar intentando olvidarse de todo y tratando de seguir adelante, recargando pilas para el año que viene, que es un nuevo año y la perspectiva es distinta.

Nati Jota siempre suele decir cuando algo le molesta o no le es de su agrado, y esta vez no fue la excepción. Sin embargo y a pesar de todo, siempre la vas a volver a ver como si nada hubiese pasado y buscando otros temas de conversación para interactuar con sus seguidores. Así es y parece que siempre será, la actitud de la influencer. La de seguir adelante.Una de las tantas fue hace apenas 1 día, cuando Nati subió una publicación en bikini y recibió múltiples criticas, tanto de hombres como de mujeres, comento la influencer. “Justo cuando creí que estaba segura sobre mi misma, me pasa esto”, explico la conductora sobre las criticas que recibió, sobre todo por su forma de caminar.

