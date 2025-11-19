Este miércoles 19 de noviembre a las 21:30 horas se presentará Wachay, escrita y dirigida por Cecilia Salman, en el Auditorio Mauricio López ubicado en la Universidad Nacional de San Luis (Av. Ejército de los Andes 950, San Luis). La obra es una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital.

Wachay, que estuvo en cartelera dos meses en el Complejo Urbano Girardi, fue vista por más de tres mil personas. Desde el mes de octubre se encuentra de gira con funciones en Frías, Santiago del Estero, en la Feria del Libro y cerrará el año en Andalgalá.

La puesta tiene en escena a Johana Aranda, Lucía Bolomo, Patricia Medina, Nadia Noce Romanutti, Sofía Sager Carreño, Francisco Santillán (músico).

El diseño de luces es de Deborah Nieva Chaparro, el diseño y realización sonora es de Francisco Santillán, el de maquillaje es de Silvia Cisneros, el de vestuario de Claudia Puchetta, el de muñecos y utilería de Bruno Ceballos, el de escenografía de Federico Scaltritti, el operador técnico es Ariel Sánchez, la producción local es de Nora Ahumada, la asistencia de dirección de Mariana Santillán y la dirección de Cecilia Salman.

Con su presentación en San Luis, Wachay inaugura la primera gira interprovincial que lleva adelante la Red Federal de Teatros. En esta oportunidad, obra y conversatorio se realizarán gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Cultura de la Nación y el Teatro Nacional Cervantes, a través de la Red Federal de Teatros, la línea de Circulación y programación de espectáculos 2025 del programa “TNC produce en el país”, la Secretaría de extensión universitaria de la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad de La Punta del Gobierno de la Provincia de San Luis y la Dirección General de Cultura de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.