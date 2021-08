El precandidato a senador por la línea Adelante Catamarca Daniel Telchi

Ríos recorrió Fray Mamerto Esquiú junto a la precandidata a diputada Nacional

Patricia Breppe, oportunidad en que dialogaron con los vecinos y presentaron sus

propuestas.

Durante la caminata el intendente belicho manifestó: “hace tiempo vengo trabajando

para mi pueblo tenga mejor calidad de vida y ahora quiero hacerlo para todos los

catamarqueños, quiero terminar con los privilegios de la política, vengo a sacarle la

coronita a la política y mostrar que es una herramienta para trasformar la vida, no

para obtener beneficios”.

En este sentido Ríos señaló: “tengo muy claro que a quien me debo como funcionario

público es el ciudadano, ellos son mis patrones, no son ni los partidos políticos ni los

líderes políticos”.

Ríos enumero alguna de los logros de su gestión: “ Cuando era joven muchos no

podíamos estudiar, por eso en mi gestión nos pusimos al frente de la nueva Escuela

Técnica y hoy tenemos unas de las escuelas técnicas más grande de la provincia,

por eso creamos talleres de capacitación y oficios, por eso apoyamos a todas las

escuelas de mi ciudad con personal para desarrollar las diferentes tareas, creamos

salas municipales de computación multimedial para que la tecnología esté al alcance

de todos y no solo de algunos. Mantenemos los edificios escolares, por eso la

universidad de Belén” Agregó “Si contara todos los ´no´ que tuvimos y hoy es una

realidad, una casa de altos estudios para todo, a eso me refiero cuando hablo de

gestiones que trasforman la realidad”.

“Si quieren un representante de Catamarca en el senado de la Nación que se

dedique solo a viajar en avión y sacarse fotos yo no soy el camino. Si quieren un

representante de Catamarca en el senado de la Nación, que gestione, que recorra

todos los ministerios en donde no solo exponga la demandas de los catamarqueños,

sino también logré soluciones, ese si soy yo”, manifestó efusivamente el precandidato

belicho para diferenciarse de sus contrincantes.

Al mismo tiempo aseguró: “no trabajo para ser oposición, tienen razón en eso, trabajo

para que volvamos a ser gobierno” y expresó que hay un proyecto con tal fin pero

que entiende que es parte del mismo. Agregó “yo no soy el proyecto porque cuando

uno cree que lo es, se pierde el rumbo, se pierde la conexión con los ciudadanos”.

Ríos señaló: “hay que hacer antes que decir, hay que caminar antes de estar en el

escritorio, esa es mi forma de proceder por lo que yo no confronto. En esto hay

muchos simuladores, que dicen que hacen y no hacen, hablan mucho y hacen poco

por eso cuando me agreden o descalifican no respondo, porque la gente sabe quién

es quién en esta historia”.

Para finalizar indicó: “Estamos construyendo una nueva propuesta para ser gobierno

en el 2023, una nueva propuesta que no reniegue de nadie y se nutra de todos”.

Relacionado