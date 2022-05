Música

Flume ha abordado el trabajo con colaboradores para su nuevo álbum ‘Palaces’, incluyendo a su gran héroe Damon Albarn, que lo hizo sentirse “muy nervioso”.

El DJ y productor australiano, cuyo nombre real es Harley Edward Streten, declaró en una entrevista de In Conversation, que Albarn es uno de sus héroes musicales, por lo que la experiencia de trabajar con él en la canción que da título al álbum le resultó especialmente angustiosa.

“Los dos estábamos tocando en el festival de Los Ángeles “Life Is Beautiful” y nos pusimos en contacto después, y fuimos a un extraño estudio en medio de la nada en el desierto”, dijo Flume sobre la colaboración con Albarn, recordando que le tocó un mucha de su música.

“Estaba nervioso porque soy un gran fan”, añadió, tras haberle mostrado a Albarn muchas ideas, “pero no le gustó nada”. De hecho, sólo el penúltimo tema de ‘Palaces’ despertó el interés de Albarn. “Se quedó en plan ‘Muy bien, hay algo en esto, esto esta muy bueno”.

“Después de que se acercara a una de las canciones, pensé ‘¡Gracias a la mierda por eso!”. Y que Albarn se uniera a él en el escenario de Coachella para tocar el piano durante la primera actuación en vivo de su colaboración fue un “momento realmente especial”.

El mes pasado, Flume presentó el vídeo oficial de su hipnótico single “Sirens”, la colaboración en su nuevo album junto a Caroline Polachek.

Sirens” es el segundo single del álbum del DJ, que saldrá a la venta el 20 de mayo, después de haber lanzado “Say Nothing” con MAY-A.

El álbum también incluye colaboraciones con Oklou, LAUREL, Quiet Bison, Kučka, Virgen Maria y Emma Louise.