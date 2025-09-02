El vicegobernador Rubén Dusso participó este martes, junto al gobernador Raúl Jalil en la jornada de cierre del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, cuya reunión se celebró en Catamarca, en el marco de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), encabezado por su presidente, José Luis Dalmau Santiago; y su vicepresidenta, Estrella Martínez Soto, ambas autoridades de Puerto Rico.

Estuvieron presentes las senadoras provinciales Virginia del Arco, Romina Williams; Andrea Lobo, Carolina Casas y Norma Reales.

Luego de hacer un breve análisis sobre la actualidad del continente y señalar fenómenos desafiantes como la baja en la tasa de natalidad en todo el mundo, el vicegobernador catamarqueño expresó para todas y todos los presentes: “Esto que nos han dado ustedes a nosotros, de poder reunirnos en Catamarca, nos hace luchar y tener presente que, con amor, con inclusión, con cuidado y con equidad podemos hacer que nuestra gente esté mejor y que nuestra casa, como es el ambiente y el mundo, también esté mejor”.

Entre los temas a tratarse en segunda jornada, previa al plenario de COPA que se realizará en diciembre en Brasil, se encontraron: “Agenda ambiental de las Américas: transición ecológica, gobernanza ambiental y justicia territorial”, “Financiamiento político de las mujeres en alianza con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA); intercambio reflexivo facilitado por Alejandra Mora, secretaria Ejecutiva de la CIM/OEA y Marta Martínez, especialista de CIM/OEA.

Sobre la Red

La Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas actúa bajo el auspicio de la COPA con el fin de promover la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, fomentar la participación política de las mujeres y ofrecer un espacio de reflexión y cooperación sobre las cuestiones que afectan a las mujeres en las Américas.

Esta reunión tiene como objetivo, entre otros, elegir miembros del Comité Ejecutivo de la Red. Este comité contribuirá a preparar la 17ª Reunión Anual de la Red, en vinculación con la próxima Asamblea General de la COPA.