La Municipalidad de la Capital, a través de la Subsecretaría de Higiene Urbana, informa el esquema de recolección y limpieza que regirá desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril inclusive.

Con el objetivo de mantener la limpieza en el casco céntrico y los principales atractivos turísticos durante los feriados, se ha dispuesto el siguiente cronograma:

Jueves 2 de abril

Recolección (Restringida): El servicio se realizará únicamente dentro del anillo de las cuatro avenidas (Güemes, Alem, Belgrano y Virgen del Valle). se incluyen además puntos turísticos: La Gruta, El Jumeal, El Calvario y Casa de la Puna.

Barrido y Limpieza: Turnos de 06:00 a 09:00 h y de 18:00 a 21:00 h en el centro y puntos turísticos mencionados.

Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

Recolección: Exclusivamente dentro de las cuatro avenidas (Güemes, Alem, Belgrano y Virgen del Valle).

Barrido y Limpieza: Operativo especial de limpieza en el punto estratégico de El Calvario.

Sábado 4 de abril

Recolección: Servicio Normal en toda la ciudad.

Barrido y Limpieza: Turnos de 06:00 a 09:00 h y de 18:00 a 21:00 h en el centro y puntos turísticos.

Domingo 5 de abril

Recolección (Restringida): Únicamente dentro de las cuatro avenidas y puntos turísticos (La Gruta, El Jumeal, El Calvario y Casa de la Puna).

Barrido y Limpieza: Turnos de 06:00 a 09:00 h y de 18:00 a 21:00 h en el centro y puntos turísticos.

IMPORTANTE: Todos los servicios de recolección y barrido retomarán su cronograma habitual a partir del lunes 6 de abril. se solicita a los vecinos que residen fuera del área de las cuatro avenidas evitar sacar los residuos los días jueves, viernes y domingo para colaborar con la higiene de la Capital.

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