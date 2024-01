Empleados de la empresa Camino S.A se manifiestaron en inmediaciones de la Ruta N° 38 donde se encuentra ubicada la fábrica.

Los trabajadores se manifestaron por la falta de pagos del sueldo del mes de diciembre y aguinaldo.

“El dueño de la empresa se declara insolvente».

La modalidad es manifestándose de forma pacífica a la espera de llegar a un acuerdo para que les paguen lo que les deben, que sería el me de diciembre completo y aguinaldo”. A su vez, comentaron que carecen de Obra Social y ART hace tiempo, “somos 87 familias por eso reclamamos lo que nos corresponde, al no haber producción no cobramos”.

La fábrica producía crema de choclo, arvejas, tomates, “pero eso no tenemos nada, trabajamos con materia prima perecedera, teníamos expectativa de trabajar con tomates, pero no ocurrió. Hay gente que está suspendida con un acuerdo personal”.

Fuente. El Esquiu