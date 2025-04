Interna entre jefes de la jefatura de servicio, y Recargos absurdos para con el personal de comisaría seccional primera, tras la salida del comisario Vergara Omar de la dependencia, empezaron a meter mano jefes de la jefatura en la comisaría, Así también por parte del Señor Roma uno, el cual continúa recargando al personal, sin respetar los días de francos que corresponde al personal y generando divisiones y fuerte malestar, realizando operativos de control vehicular, con el fin de labrar actas contravencionales, los cuales “esa plata que se recauda es para la policía” y no para Transito de la Municipalidad de la Capital, que se termine de una vez está corrupción por parte de los jefes, por qué así los que ponen la cara ante esto son los sub alternos los que siempre ponen la cara quedando mal con la sociedad, así como tiene el coraje el Señor Roma 1 Soria diciendo que a él no le importa que “Roben” en CATAMARCA, que allá hechos ilícitos, si no que le importa “ver policías en la calle”, pero a esto se le agrega lo ya mencionado, recargos arbitrarias, más la falta de insumos con la fuerza y el mal pago, el despilfarro con los vales de combustibles, lo cual sinceramente vivimos para ellos para su corrupción haciendo controles y hacerle daño a gente que trabaja, realizando actas contravencionales con tal fin de recaudar $$$ que esto sepa toda la sociedad.

Tu reclamo y mensaje a 0383 15-400-8035 Linea directa INFORME24