Se comenzó a profundizar en operativos y controles de seguridad para desalentar la

circulación de personas por fuera de los horarios habilitados en esta Etapa Roja.

Ayer, en lo que marcó el inicio de esta medida, solo en el Valle Central y en apenas

una hora se labraron 104 actas a quienes no pudieron justificar qué hacían

circulando. Aparte, el trabajo conjunto entre el ministerio de Seguridad, fuerzas

federales y la participación de los municipios continuará hoy y se extenderá durante

el fin de semana.

El ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, dijo a El Esquiú Play que “el objetivo es

realizar los controles y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, tanto

nacionales como provinciales dictadas en el marco de la pandemia”.

El funcionario comentó que “el primer resultado que tuvimos, en la primera hora de

implementación de los controles, fue que se labraron 104 actas”. Al respecto, el

ministro evaluó que esto habla “que la ciudadanía no está tomando conciencia sobre

la importancia que significa poder cuidarnos y la gravedad de lo que se está viviendo

en la provincia, teniendo en cuenta la cantidad de casos, decesos y el nivel de

saturación del sistema de salud”.

Aguirre no perdió la esperanza de que durante los venideros días las personas

acaten las medidas sanitarias. “Esperemos que durante los próximos días, y más que

nada durante el fin de semana, se tome conciencia, que los ciudadanos se queden

en sus casas, salgan solo para cuestiones necesarias y esenciales y evitar las

reuniones sociales”, dijo.

“Dejemos los asados para otro momento, es momento de cuidarnos porque estamos

en la etapa más crítica desde que empezó la pandemia en Catamarca”, acotó el

funcionario.

En tanto, el ministro precisó que “las multas son del informe que tenemos del Valle

Central por el momento, aún resta conocer lo qué sucede en el interior de la

provincia”. “No quisiéramos estar hablando de cantidad de actas, nos gustaría estar

contando que los informes dan cuenta que no hay circulación”, lamentó

seguidamente.

Por otra parte, el titular de la cartera de Seguridad precisó que los controles “se harán

durante todo el fin de semana y vamos a

programar controles todos los fines de semana”. “Hay que reconocer que este tipo de

operativos en conjunto, que afectan a una gran cantidad de personal, significa un

desgaste importante, necesitamos que la gente nos colabore, que acompañen las

medidas para que las fuerzas puedan prestar en los servicios normales para los que

fueron creados”. Sucede que para este plan operativo integral es necesaria la

intervención de 400 numerarios entre los distintos organismos y fuerzas que están

afectados en toda la provincia.

“Se verifica que en horas permitidas hay mucha gente en las calles. Lo dialogamos

con los representantes de las distintas fuerzas y el municipio capitalino, de hacer un

trabajo conjunto mañana -por hoy- en las calles apuntando a garantizar y controlar el

uso del barbijo y el distanciamiento social”, adelantó Aguirre.

