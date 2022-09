NACIÓN INVERTIRÁ EN LA OBRA UNOS $1500 MILLONES

Allí se trasladará lo que es quirófano y atención de guardia. La idea de avanzar con el nuevo nosocomio de cabecera se mantiene firme.

El ministro de Infraestructura, Eduardo Niederle, aseguró que el estadio bicentenario se encuentra totalmente listo para su reinaguración el 21 de septiembre. Aparte de detallar en qué consistieron los arreglos en el Coloso de la Loma, se refirió al Hospital San Juan Bautista, nosocomio en el cual construirán un nuevo módulo de atención en la zona donde se encuentra la playa de estacionamiento (lindante a la avenida Mariano Moreno) para que allí se instalen los quirófanos y el área de guardia. A la vez, afirmó que la idea del nuevo HSJB se mantiene y que la intención es avanzar con la obra del módulo por la inmediatez que representa.

En diálogo con La Brújula, el titular de la cartera de obras públicas remarcó que se hizo una intervención integral por administración en el nosocomio de referencia. “Pero la novedad es que estamos próximos a licitar, que veníamos trabajando el proyecto con Nación, la construcción de un nuevo módulo en el hospital, en la zona del estacionamiento” dijo.

En este orden de ideas, comentó que allí “se llevará quirófano, guardia médica, todo, al nuevo edificio”. “Es una obra de $1500 millones financiados por Nación” acotó. A la vez, explicó que la demora en el proceso radicó en lo que se denomina un “planteo técnico, donde Obras Públicas de Nación tiene que lograr la aprobación del Ministerio de Salud de Nación. Todo ese proceso se terminó y estimo que en 30 días estamos licitando el nuevo modulo del San Juan Bautista”.

Así, mencionó que el objetivo es entregar a fines de noviembre la intervención integral del Hospital, tiempo en el que “ya estaríamos licitando el nuevo módulo”. “Cuando se construya, hay partes del edificio viejo que se va a demoler, casi todo lo que es la parte de sala de guardia, ya que hay servicios que serán trasladados al nuevo módulo” detalló Niederle el plan de obra. Según manifestó, donde se encuentra la sala guardia “se va a ir acomodando el nuevo estacionamiento”.

“Estamos trabajando fuertemente en el Hospital para ponerlo en condiciones, muchas cosas que se dicen por ahí son ciertas, no lo desconocemos, no negamos la realidad” dijo en alusión a las críticas que se vienen realizando desde la oposición. Así las cosas, el funcionario estimó “que de acá a un año tendremos el Hospital funcionado con el nuevo módulo y las reparaciones hechas”.

Ahora bien, Niederle afirmó que la idea de construir un nuevo hospital de referencia se mantiene. No obstante, “estamos hablando de más de $5000 millones por la dimensión y alrededor de tres años” para su construcción. “Entonces se decidió que encaremos esto, hagamos la obra del módulo que nos financia nación y reparemos, lo pongamos en condiciones” cerró.

Críticas a Niederle por el Bicentenario

Tras el anuncio de Eduardo Niederle sobre la reinauguración del Estadio Bicentenario, el exlegislador del PRO, Diego Figueroa, lanzó duros cuestionamientos: “En lugar de anunciar reinauguraciones, debería dar explicaciones de los daños estructurales de la obra, ya que él tuvo responsabilidad en esa construcción”.

El dirigente amarillo recordó que Niederle “fue el Director Técnico de la obra cuando se realizó el Estadio; es decir que tiene responsabilidad por los defectos estructurales que tuvo el “coloso de la loma” y que significaron una gran pérdida de recursos para la provincia; realmente creo que los catamarqueños están esperando que rinda cuentas de esa situación, y no que esté anunciando reinauguraciones como si no tuviera nada que ver”.

“Ojalá los trabajos, esta vez sean definitivos y que no haya rellenado con residuos” cerró Figueroa con ironía aludiendo al informe de la Universidad de Tucumán.

Fuente: El Chasqui Digital