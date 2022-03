La ciudad Capital amaneció inmersa en un tremendo caos vehicular, luego de que de manera «sopresiva» líneas de trasporte iniciarán con cortes de calles en puntos neurálgicos de SFVC. El Ministro Raúl Chico brindó una entrevista a Radio Ancasti para aclarar sobre la situación de Transporte, luego de que algunas empresas iniciaran un bloqueo sorpresivo en el Microcentro de la capital catamarqueña.

Por esto, el ministro brindó explicaciones, y confirmó que ayer se habían depositado $39 millones de pesos a las empresas, que corresponden al subsidio nacional, que «no es específicamente para el pago de sueldos, esa es una responsabilidad de las empresas».

«Los empresarios tienen un acuerdo con la seccional de pagar antes del 4 de cada mes, es por eso que ellos deben prever tener ese dinero antes de la fecha. Luego lo reponen con los subsidios».

«Los empleados no son empleados del gobierno, y el gobierno no hace transporte. Quién hace transporte son las empresas, y las empresas reciben un subsidio que financia prácticamente el 100% de la operación. No es que el Estado (Nacional y Provincial) manda para que las empresas paguen los sueldos, el Estado hace un subsidio, que las empresas van aplicando de acuerdo a sus necesidades»

«Ya se está trabajando sobre el subsidio provincial que saldrá la semana que viene; luego se trabaja sobre el otro expediente donde se le subsidia el combustible también. Para nosotros esto fue muy sorpresivo «

En otro punto de la entrevista, Chico aclaró que en caso de que las empresas «no puedan cumplir con el servicio, se quitará licencias para otorgárselas a otras empresas que puedan hacer frente a sus responsabilidades».

Destacó que el gobierno provincial no tiene ninguna responsabilidad en el conflicto de hoy, sino que es un problema «entre patronal y empleados, porque las empresas no le pagaron», información que le transmitió el Secretario de UTA, Juan Vergara.

A pesar de la conciliación obligatoria dictada en el día de ayer, que no fue acatada por algunas empresas, esto perjudicó el traslado normal de las empresas que si decidieron trabajar y se encontraron con estos cortes de calle.

Para tranquilidad de los ciudadanos, el ministro dijo que se «está cumpliendo con tiempo y forma con todo» hacia las empresas de transporte.