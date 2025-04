Durante la noche del miércoles 23 de abril, día de su santo patrono, la comunidad parroquial de San Jorge vivó una jornada especial con la celebración de la Santa Misa en la que el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, confirió el ministerio laical del Lectorado a Norles Alberto Marín Zapata, quien desde hace tres años se incorporó a la labor evangelizadora y la misión en la Diócesis de Catamarca.

En esta jornada de las fiestas patronales, se oró de manera especial por el descanso eterno del Papa Francisco, fallecido el pasado lunes 21 de abril, y cuyas exequias se realizarán este sábado 26 en Roma; y también por Mons. Elmer Miani, séptimo obispo de Catamarca, en el día de su natalicio.

El templo parroquial fue colmado de fieles de las comunidades de la jurisdicción parroquial, quienes llegaron con pancartas, banderitas con los colores papales y mucha alegría. Especialmente participaron familiares y amigos del nuevo Lector.

Concelebraron la Eucaristía el párroco anfitrión, P. Héctor Moreno; los párrocos de San Roque, en Recreo, La Paz, P. Humberto Carrizo; de Santa Rosa, en Bañado de Ovanta, Santa Rosa, P. Facundo Brizuela; de la Inmaculada Concepción, en El Alto, P. Carlos Rodríguez; de Nuestra Señora del Rosario, en La Merced, Paclín, P. Martín Brizuela; de la Inmaculada Concepción, en El Alto, P. Juan Marcos Bellomo; el P. Bartolomé Centeno y el P. Efraín Rodríguez, oriundo de República Dominicana, quien está acompañando a la comunidad de Camino Neocatecumenal en Catamarca. Todos ellos fueron presentados por el padre Moreno ya promediando la ceremonia litúrgica.

En el inicio de la celebración, se dio lectura al decreto correspondiente y se presentó al candidato al Obispo Diocesano.

Luego de la proclamación del Evangelio, Mons. Urbanč bendijo a Norles Marín y luego proclamó su homilía en la que dio la bienvenida a los fieles “en esta octava de Pascua en que están celebrando el día de su patrono San Jorge”, dijo, recordando que “hoy cumplía años monseñor Miani, mi predecesor. Y también es la dedicación de nuestra Iglesia Catedral, que es la cátedra del Obispo”.

“En este día de la fiesta patronal, en el marco de la octava de Pascua, donde tenemos este júbilo del Cristo que ha vencido a la muerte eterna, y al pecado lo ha destruido, le voy a conferir el ministerio del Lector a Norles, quien acaba de ser presentado por el padre Facundo. Él ha estado colaborando con algunos sacerdotes después de su reincorporación en la plena comunión con la Iglesia Católica, ha venido haciendo un camino de reinserción. Ha estado en Tinogasta con el padre Humberto, en Santa Rosa con el padre Facundo, un ministerio lindo de servicio en las comunidades, y ahora acá, en San Jorge, para prestar este hermoso servicio del Lectorado”.

Respecto del Ministerio del Lectorado, explicó que se trata de un ministerio del orden laical, como todos los bautizados que no tienen el Orden Sagrado.

Dirigiéndose a Norles, expresó: “Me gustaría que te quede resonando lo del Evangelio de hoy. San Lucas es el único evangelista que nos remite esta escena de los discípulos de Emaús, y es un texto que ha sido muy utilizado en la vida de la Iglesia, sobre todo en esto de la alegría del encuentro con Jesús y la misión de llevar este mensaje”.

“En el texto cuando ellos reconocen a Jesús en la fracción del pan y se comentan el uno al otro y dicen: ‘¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras?’. Calculen que han sido dos horas de camino hablando de lo que había sucedido en Jerusalén hace tres días. Porque Jesús se pone a caminar con ellos, como si fuera un caminante más en la noche, y ellos no lo reconocen”, indicó.

Y continuó: “Ellos han sido catequizados por Jesús durante dos horas haciendo la conexión del Antiguo Testamento con todo lo que le tocó vivir a Jesús. Desde su concepción, su nacimiento, su vida, entre los hombres, su ministerio y, sobre todo, su Pasión, Muerte y Resurrección. Ésa va a ser tu tarea: encender el corazón de la gente con la proclamación de la Palabra, con la explicación de la Palabra, que primero vos la gustes, te sientas interpelado, tocado, entusiasmado, y ayudar a que ese entusiasmo despierte en los demás”.

Más adelante se dirigió a los fieles pidiendo que “recen mucho por Norles, por este camino que va haciendo, por el servicio, ya que por muchos de ustedes es conocida su capacidad, ponderan los sacerdotes, su entrega, su espíritu de servicio, es docente en los colegios, todos estamos contentos de conocerlo, es un regalo para nuestra comunidad. Ahora va a estar aquí acompañando al padre Héctor en la tarea pastoral de la parroquia, en la animación de las comunidades, en la formación de los laicos, de los catequistas. Todo esto es una riqueza y ojalá que la presencia de él entusiasme a varios de los que veo acá y que le digan: ‘Queremos tener un día en la semana un largo rato de formación cristiana’. Me va a alegrar mucho que haya un grupo de laicos que se reúne habitualmente a formarse en el conocimiento de la fe, en la profundización de la Palabra de Dios, en el conocimiento de la moral cristiana, cómo debe ser la conducta de los cristianos”.

La Pascua de Francisco

En otro tramo de su mensaje, señaló que “tenemos en el trasfondo la Pascua de Francisco, quien hizo su Pascua también el lunes de la octava. Dios lo llamó a su lado a descansar. Nos vamos a encomendar a él. Espero que los gestos que él ha ido haciendo a lo largo de doce años de pontificado, los recordemos y los practiquemos. Esto de salir al encuentro del otro, ser misericordiosos, comprensivos, compasivos. Gestos de estar más cerca del que sufre, del pobre, del necesitado del marginado, del migrante. Estar cerca con hechos concretos, no con teorías, no exigiendo que otro lo haga”.

“Que la vida tenga sentido en la entrega, no en la reclusión”, afirmó recordando que “el Señor se lo llevó a Francisco, al principio de la octava de Pascua, y a San Juan Pablo II el sábado de Pascua”.

Asimismo, invitó a que “nos dejemos iluminar por el misterio del Cristo crucificado y resucitado, que nos toque el corazón, que nuestra mirada nunca se aparte de Jesús, y que procuremos vivir siempre atendiendo a sus enseñanzas, a sus ejemplos, que no nos cansemos de rezar los unos por los otros, porque somos una familia. Eso nos pedía el Papa Francisco, caminar juntos”.

Hacia el final dijo al Lector: “Norles, te deseo muchas bendiciones y muchos frutos en el ejercicio del ministerio del Lectorado, que el Señor te conceda muchas satisfacciones interiores, plenitud en tu vida de fe, porque lo más importante y por lo que nos salvamos es porque estamos bautizados, y el bautizado tiene que ser un verdadero testigo de Jesús”.

Una vez finalizada su predicación, el Obispo entregó el Libro de la Palabra de Dios al flamante Lector.

En el momento de las ofrendas, familiares de Norles Marín acercaron al altar los dones de pan y vino.

Luego de la bendición final, en un clima de alegría, todos juntos alabaron a la Virgen María.