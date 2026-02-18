Este 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, se inicia la Cuaresma, 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la Semana Santa.

“…El gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal…”, indica el «Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia» de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Para esta ceremonia se queman los restos de las palmas y olivos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior. Las cenizas que se obtienen son rociadas con agua bendita.

Luego el sacerdote realiza la imposición de las cenizas, pronunciando las palabras bíblicas: «Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás», o «Conviértete y cree en el Evangelio».

Signo

La ceniza, como signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y su fin: «Dios formó al hombre con polvo de la tierra» (Gn 2,7); «hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho» (Gn 3,19).

Ayuno y abstinencia

En este día es obligatorio para los católicos el ayuno y la abstinencia, como en el Viernes Santo.

El ayuno consiste en hacer una sola comida al día. La abstinencia consiste en no comer carne o privarse de algo que signifique un sacrificio.

Estos gestos penitenciales son símbolo y expresión de una renuncia a todo aquello que nos impide realizar en nosotros el proyecto de Dios.

El ayuno y la abstinencia, junto con la oración y la caridad, son desde muy antiguo una «práctica cuaresmal» como signo de la conversión interior a los valores fundamentales del Evangelio de Cristo.

Mensaje del Papa

En su mensaje de Cuaresma, para el tiempo de preparación a la Pascua de 2026, titulado “Escuchar y ayunar. La Cuaresma como tiempo de conversión”, el Papa pide formas de “abstinencia concreta” como “desarmar el lenguaje” y cultivar la amabilidad, pero también escuchar la Palabra de Dios y el clamor de los últimos, y hacerlo juntos, en nuestras comunidades, abiertas a acoger a quienes sufren.

Texto completo:

https://tinyurl.com/MensajePapaLeonCuaresma

En la Catedral

Esta mañana, el rector del Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica, padre Juan Ramón Cabrera, presidió la Santa Misa de las 7.00, en el Camarín de la Virgen, con imposición de las cenizas.

Este rito se llevará a cabo en todas las celebraciones eucarísticas del día en el siguiente horario:

9.00 Altar Mayor.

11.00 Camarín.

19.00 y 21.00 Altar Mayor.

En el Santuario de la Gruta

En el Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle, la Santa Misa se celebrará a las 19.00, en el altar principal.

Al finalizar la celebración litúrgica, se entregarán cenizas para que sean llevadas a los enfermos, adultos mayores y personas con limitaciones físicas que no hayan podido asistir.

En todos los templos de la diócesis se celebra la Santa Misa con imposición de las cenizas.