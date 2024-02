Una de las principales funciones del Estado es velar por los más postergados.

El preámbulo dice que dos de los objetivos de la Constitución Nacional son:

afianzar la justicia (los desfavorecidos que nacieron en villas y no tuvieron

oportunidades necesitan la intervención del Estado) y promover el bienestar

general.

Antiguamente, las villas no figuraban en los mapas. Aparecían como

«espacios verdes». En un momento dado, la sociedad «se desayunó» con la

existencia de las villas. Se habló de erradicación, luego de urbanización, hasta

que se instaló bastante el concepto de integración urbana.

Con idas y venidas se fueron dando pasos en este sentido.

Gracias al relevamiento que nos permitió llegar al RENABAP (Registro

Nacional de Barrios Populares) muchos lugares históricamente ninguneados

por la sociedad y por el Estado empezaron a ser tenidos en cuenta con más

profundidad.

En medio de tanta deuda con los más postergados, valoramos las políticas

públicas que se fueron dando en barrios populares. Las mismas posibilitaron

crecer en inclusión. Así, muchos vecinos pudieron lograr mejor acceso a

cloacas, agua, luz, escuela, salita y centros comunitarios. Otros pudieron

ampliar y mejorar sus humildes casas.

No es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos.

Es un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5

millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores.

La intervención del Estado en los más de 5000 barrios populares de todo el

país no puede decaer.

Bajar el presupuesto de la FISU (Fondo de Integración Socio-Urbana) sería

volver para atrás. No podemos tolerar semejante retroceso que genera

mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social.

Prácticamente es la única política pública que apunta al núcleo duro de la

pobreza.

Confiando en la capacidad de escucha y diálogo por la cual la población los

eligió, pedimos al Gobierno Nacional que se revise lo que haga falta para que

la Integración Socio-Urbana sea una realidad cada vez más efectiva.

Equipo de Sacerdotes de Villas

y Barrios Populares de Argentina y Hogar de Cristo

Lunes 26 de febrero de 2024

P. Lorenzo de Vedia, P. Facundo Ribeiro, Villa 21-24 y Zavaleta.

Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Gastón Colombres, P. Jesús Carides. Villa 15. Arquidiócesis de Buenos

Aires.

P. Carlos Olivero, Villa Palito. Diócesis de San Justo.

P. Nicolás Angellotti, Puerta de Hierro, San Petesburgo, 17 de Marzo, 17

de Marzo Bis, Villegas. Diócesis de San Justo.

P. Guillermo Torre, Barrio Nicol. Diócesis Gregorio de Laferrere.

P. Ignacio Bagattini, P. Agustín López Solari, Villa 31. Arquidiócesis de

Buenos Aires.

P. Pedro Cannavó, P. Federico Ortega, Padre Eduardo Giardejo, Barrio

Ricciardelli ex Villa 1-11-14. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Gustavo Rofi, P. Gabriel López, Barrio Don Orione-Claypole. Obra Don

Orione. Diócesis Lomas de Zamora.

P. Andrés Benítez, Villa La Carcova, 13 de Julio y Villa Curita. Diócesis de San

Martín.

P. Damián Reynoso, Monoblocks Villa Soldati. Arquidiócesis de Buenos

Aires.

P. Adrián Bennardis. P. Domingo Rehin, Villa 3 y del Barrio Ramón Carrillo.

Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Joaquín Giangreco, Villa Trujuy. Diócesis Merlo-Moreno.

P. Leonardo Silio, P. Jorge Moreno, Barrios Manantiales, Atalaya, Rififí,

Cascallares, Cassasco y La Porteña. Diócesis Merlo-Moreno.

P. Ariel Corrado, P. Adrián Ortigoza, Villa 20. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Andrés Tocalini, Villa Piletones. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Pedro Baya Casal, Villa Rodrigo Bueno. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Miguel Berriel, Villa Inta y Barrio Mugica. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Francisco Ochiuzzi, Parroquia Catedral San Miguel. Diócesis de San

Miguel.

P. Hugo Salas, Parroquia San Antonio de Padua, General

San Martín, Chaco.

Hno. Cristian Viscardi, Capilla San Vicente. B. La Católica, Santiago

del Estero, Capital.

P. Mariano Oberlin, Parroquia Crucifixión del Señor, Barrio Müller,

Córdoba.

P. Francisco Contamin, Parroquia Beatos Mártires Riojanos, Zona Este, La

Rioja.

P. Hernán David, Parroquia Santa Rita. Diócesis de Mar del Plata.

P. Daniel Echeverría M.SS.CC., P. Anaclet Mbuguje M.SS.C, Párrocos

Solidarios, Parroquia Enrique Angelelli y Mártires Riojanos. Diócesis de San

Justo.

P. Mario Vicente Lezcano, Parroquia Jesús Misericordioso, Arquidiócesis de

Corrientes.

P. Héctor Díaz (Choby), Parroquia San Benedeto, Mar del Plata.

Diácono Marcelo Cuello, Cosquín. Arquidiócesis de Córdoba.

P. Marcos Aguirre, Salesiano, Bº Ludueña.

Arquidiócesis Rosario.

P. Daniel Pesce. San Benito, Barrio

Manantiales. Posadas, Misiones

P. Federico Salmerón, Centro Comunitario Wenceslao Pedernera. La Rioja.

P. Pablo Viola. Parroquia Jesucristo del Mundo. Comercial, Angelelli 1 y 2,

12 de septiembre, El Milagro, Hogar 3. Arquidiócesis de Córdoba.

P. Marcelo Ciavatti, Estación Misionera Santa Lucía. Rosario, Santa Fe.

P. Mauricio Cardea, Parroquia Nuestra Señora de la Guardia. Villa Celina, La

Matanza.

P. Fabio Solti SJ., Parroquia Nuestra Señora de Luján. Quilmes Oeste.

P. Marcelo Durango, Parroquia San José. San Miguel de Tucumán.

P. Melchor López. Parroquia Nuestra Señora de la Misericordia.

Arquidiócesis de Córdoba.

P. Padre José María Di Paola. Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Ciudad

de La Banda. Santiago del Estero.

P. Pancho Velo. Parroquia Jesús de Nazareth, Barrio Libertad, Merlo

P Daniel Petelin, Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes, Concordia, Entre Ríos

P. Juan Berli. Parroquias Nuestra Sra. de Luján y Nuestra Sra. de las

Lágrimas. Quilmes

P. Carlos Arce. Parroquia San Pantaleón, Río Cuarto, Córdoba.

P. Ubirajara Salazar. Parroquia San Antonio, Gral. San Martin Chaco.

P. Ignacio Rey Nores SJ. Parroquia Patriarca San José. Diócesis de San

Miguel. Buenos Aires.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.