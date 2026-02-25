Tras conocerse la noticia sobre el cierre definitivo de la fábrica NEBA y la pérdida de 56 puestos de trabajo en Catamarca, desde el Bloque de Diputados de la UCR expresamos nuestra profunda preocupación y nuestro enérgico rechazo a la pasividad de los gobiernos frente al deterioro industrial.
No estamos ante un hecho aislado. Es parte de una tendencia nacional de caída de la producción, apertura indiscriminada de importaciones y ausencia de políticas claras de defensa de la industria.
Pero también es una responsabilidad provincial.
Catamarca no puede limitarse a observar cómo se pierden fuentes laborales sin activar mecanismos concretos de defensa del empleo y protección del entramado productivo local.
Cuando una fábrica cierra, no solo bajan una persiana: se golpea la economía regional, se afecta el consumo interno y se debilita el desarrollo de la provincia.
El Gobierno Nacional debe revisar urgentemente el rumbo económico que está asfixiando a las pequeñas y medianas industrias.
Y el Gobierno Provincial debe asumir un rol activo, con gestión política real, presencia y acompañamiento efectivo a los trabajadores.
Desde el Bloque de la UCR nos declaramos en estado de alerta permanente, acompañando a los 56 trabajadores y sus familias, y exigiendo respuestas claras.
Defender el empleo no es un eslogan.
Es una obligación moral y política.
Catamarca necesita decisiones firmes para proteger el trabajo y la producción.
Bloque de Diputados
Unión Cívica Radical – Catamarca.