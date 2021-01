Un comerciante de la ciudad de Santa María fue asaltado por dos adolescentes

encapuchados que lo amenazaron con un arma blanca. El hombre logró defenderse

reduciendo a los ladrones, a los que sacó a escobazos del local.

Felipe Erazo, quien es propietario del minimercado ubicado en el sector del barrio

San Expedito del norte de la ciudad de la cabecera santamariana, fue sorprendido

por dos sujetos que cubrían sus rostros con capuchas alrededor de las 23.00 del

lunes. Estos entraron amenazándolo con un arma blanca.

“Uno de ellos se abalanzó sobre el mostrador con un elemento punzante

amenazándome. Logré reducirlo mientras el otro se adelantó hacia la caja de dinero.

Yo no suelo dejar dinero grande sino solo sencillo. Luego me di cuenta que se habían

llevado mi celular que estaba sobre la caja. Logré reducir a uno con un cuchillo y el

otro salió corriendo con la caja y en la calle los alcancé y les pegué con un escobillón

pero lograron escapar por un campo”, relató el hombre a Acontecer Calchaquí.

Celular

“Llamé a la policía, que actuó con mucha eficiencia y por el celular que me robaron

se los logró ubicar. Al cabo de una hora y media me atendió alguien y logré

convencerlo de que me devolviera el celular. Acordamos que en la zona del camping

me esperaría para entregármelo. Fui por la policía y comenté todo esto y al momento

del encuentro, lograron arrestar a esta persona. El que me entregó el celular no fue

quien entró en mi negocio, sino su hermano y dijo que me hacía el favor de

devolverme el celular porque su hermano se había mandado la macana y a través de

él supimos quién era la persona que entró”, contó Erazo.

El comerciante, asimismo, indicó que en la comisaría le comentaron que estos

sujetos, que serían adolescentes, ya habían intentado operar de la misma manera

cerca del predio de AFI. “Los responsables están detenidos pero se trata de

menores, por lo que en cualquier momento recuperan la libertad”, se quejó por último.

