El municipio de la Capital, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana,

autorizó la nueva tarifa a de los servicios públicos de taxis y remises que comenzó

a regir desde ayer.

El municipio acordó el incremento con Radio Taxi “Fénix”, Titulares de Licencias de

Taxis Independientes, Federación Nacional de Conductores de Taxi,

conjuntamente con los responsables de las agencias de remises Villa Parque,

Cathedral, Capital, Chango, Viaje Bien, Remises Sur, Remises San Jorge,

Asociación de Propietarios de Remises de Catamarca (A.P.RE.CAT),

A.PRO.CTA.R.C. y Autoconvocados.

Con el incremento, las tarifas quedarán de la siguiente manera:

– La bajada de bandera diurna será de 110 pesos, con una ficha establecida cada

100 metros en 10 pesos.

– La bajada de bandera nocturna será de 120 pesos, con una ficha establecida

cada 100 metros en 12 pesos.

Cabe recordar, que antes de este incremento la tarifa diurna estaba en 90 pesos

con una ficha de 8 pesos. En el caso de la nocturna, estaba en 100 pesos.

Al respecto Walter Brizuela, referente de la Asociación de Taxis y Remises de

Catamarca comentó “logramos llegar a un acuerdo con el municipio de la Capital

para la actualización de la tarifa y ya hoy (por ayer) se empezó a actualizar la tarifa

en las diferentes unidades”.

“El acuerdo establece llevar la tarifa diurna a 110 pesos y la tarifa nocturna

quedaría en 120 pesos, nosotros indudablemente habíamos pedido un poco más,

pero consensuamos con el municipio y logramos establecer ese incremento”,

señaló.

La situación del sector

Asimismo, aseguró que “la verdad que nosotros sufrimos varios golpes,

incremento de los combustibles, el GNC, los repuestos y la inflación también,

entonces era imprescindible este incremento”.

Con respecto a si va a mejorar el servicio con la nueva tarifa, Brizuela dijo que

“nosotros apuntamos a eso, pero la verdad que está todo tan inestable, tan duro

que nosotros hacemos una actualización de tarifa no para ganar sino para no

perder. Los repuestos están inalcanzables, cubiertas, baterías, está todo muy

complejo, no se consiguen”.

“Creo que la situación de inflación en la que está el país es importante y

Catamarca no está exenta de eso, entonces se trata de no perder tanto. Más que

nada estamos sufriendo el tema de falta de baterías y cubiertas. Una, que no se

consiguen y otra es que una cubierta de media gama para abajo está entre 30 y

35 mil pesos cada una”, indicó.

En esa línea, agregó: “Nosotros usamos cuatro cubiertas cada seis meses y se

nos está tornando muy difícil, aparte sabemos que esto es parte de la crisis que

está sufriendo el país en general, no es solamente en Catamarca, no se consiguen

cubiertas en ninguna parte del país”.

En cuanto a la falta de unidades, Brizuela señaló que “la verdad que en horarios

picos nos está costando cubrir la demanda, pero lamentablemente la flota no está

completa, nosotros tenemos un parque automotor con alrededor de 950 taxis y

remises donde muchos no están por alguna cuestión y la mayoría es económica

donde los compañeros no pueden sacar los vehículos a la calle. Este es un

estudio que se hizo meses atrás donde concluimos que entre un 18 y 20 por ciento

no están trabajando”. “La verdad que todo pasa por lo económico, la estabilidad

del país, que se vuelvan a abrir los mercados, que uno pueda ir a una agencia y

uno pueda decir tengo una cuota fija por dos o tres años de un vehículo”, señaló.

Por último, el referente del sector explicó: “nosotros trabajamos en conjunto con el

municipio se abrieron créditos blandos, se trabajaron varias medidas para que los

compañeros puedan sacar los vehículos a la calle, pero bueno es muy lento, para

hacer un tren delantero o rectificar un motor un compañero tiene que tener

alrededor de 250 mil pesos y además demora”.