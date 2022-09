En el dia de hoy se llevan a cabo con total normalidad las eleccion de la Juventud Radical.

Según explicó el presidente de la Junta Electoral, Franco Tomassi, los jóvenes radicales podrán votar en los comités que tiene la UCR en toda la provincia. En las localidades donde no existan estas sedes, el partido solicitó al Ministerio de Educación que autorice la utilización de escuelas para habilitar mesas en esos lugares. En estas elecciones se eligen autoridades del Comité Provincia, autoridades de comités departamentales, delegados a la Convención Provincial y delegados al Comité nacional. La última elección en la JR fue en 2008 y previamente, en 1998. Para esta renovación de autoridades las líneas buscaron el consenso, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto y las elecciones quedaron confirmadas. En este marco, el cronograma electoral se llevó adelante con normalidad hasta que, el 27 de agosto, la Junta Electoral solo oficializó a “Causa de la Juventud”, dejando fuera a Renovación Radical” por “inconsistencias que no fueron subsanadas en tiempo y forma».

Noticia en Desarrollo