LUEGO DE LA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE GOBIERNO

Oscar Tapia dijo que el problema de fondo no son los aranceles sino que no hay una normativa clara.

Luego de la reunión mantenida con el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, los representantes de los colegios privados esperan una respuesta sobre actualización de aranceles, así como también cobertura de cargos reconocidos en las Plantas Orgánicas Funcionales (POF), coberturas de licencias, problemas de altas y bajas con el sistema SAGE.

Al respecto, el padre Oscar Tapia, vicario episcopal de la Educación de la Diócesis de Catamarca y vocero de los colegios confesionales dijo que el problema de fondo no son los aranceles sino que no hay una normativa clara y que junto con los demás colegios decidieron esperar por una respuesta.

En ese sentido, Tapia, en diálogo con Radio Valle Viejo, señaló: “Estamos esperando una respuesta luego de la reunión, el ministro se comprometió a hablar tanto con la ministra de Educación como con la ministra de Trabajo para darnos una respuesta a un pedido, a un reclamo que venimos haciendo hace tiempo y que incide mucho en la calidad educativa, porque se trata de brindar una calidad educativa a los alumnos, a los padres que eligen nuestros colegios y también de tener previsibilidad en la tarea educativa.

”Sobre todos estos temas es una cuestión retrasada, porque ya salimos de la pandemia y durante la pandemia unilateralmente el Gobierno decidió no cubrir cargos que no estuviesen frente a alumnos. Pero esa es una cuestión muy relativa, porque la escuela funciona con todos, funciona con tutores, funciona con bibliotecarios, funciona con ordenanzas, no solamente con el docente que está frente a los alumnos”, afirmó.

En esa línea, Tapia agregó: “Está bien, la pandemia es una cuestión extraordinaria, pero ya estamos hace un año con presencialidad y no se cubren cargos que curiosamente están en Planta Orgánica y están presupuestados y eso incide en que nosotros tengamos que contratar gente para que haga esa tarea. Y sobre eso nosotros no hemos podido actualizar bien los aranceles. Lo más difícil es el costo de vida, todo lo que aumentó para mantener las escuelas limpias, para mantener los edificios, porque todo eso lo cubrimos con la cuota.

”Entonces ese retraso hace que incida en la calidad educativa que queremos dar y todos somos conscientes de que estamos por debajo del nivel que deberíamos estar, eso dicen los estudios que se han hecho sobre el estado de la educación”, indicó.

Al ser consultado sobre cuánto deberían incrementarse los aranceles, Tapia expresó: “El problema de fondo no son los aranceles en sí, sino que no hay una normativa clara. El decreto 333 y el decreto 1.485, que son de hace muchos años, solían dar previsibilidad, permitía que a medida que hay un crecimiento, es decir si uno abre un primer año, después habrá un segundo, un tercero, es un crecimiento natural. Eso lo preveía el decreto. El otro decreto preveía cómo se hace a partir del costo de vida. Nosotros hacemos una presentación de los gastos en octubre y se hace un aumento.

”Entonces sería bueno una normativa clara para los padres, para nosotros los propietarios de los colegios y para el mismo Estado. Pero bueno, dependemos del Gobierno de turno y eso no se puede hacer en educación, porque la educación de escuelas es como una familia grande, que tiene que tener una economía organizada para dar una buena atención, para tener un edificio limpio y para dar un buen servicio”, aseguró.

Además, añadió: “Necesitamos claridad para que ahora, en octubre, puedan saber los padres. Ya estamos a dos meses de terminar el año lectivo: cómo prever el año 2023, saber cuánto va a costar la cuota y cuánto va a costar la matrícula. Es decir, eso pedimos, tener previsibilidad, no andar a último momento; tener la cobertura de cargos: estamos teniendo muchos gastos extra, pero lo central es dar una buena educación”.

Sobre si hoy la matrícula que se está cobrando de cara al 2023 es a cuenta de un valor que todavía no se sabe de cuánto será, Tapia indicó: “Exactamente, lo tenemos que hacer así, una para que los padres sepan y saber si nos eligen. Tenemos que saber con cuántos alumnos contamos y también a cuenta de eso estamos pagando gastos que vienen de la pandemia. Además, el Estado tiene deudas con nosotros de 2019 – 2020, hay coberturas que no se han hecho y docentes que han trabajado y nosotros no les hemos pagado, es toda una cadena”.

Por último, Tapia dijo: “Ayer (por el miércoles) nos reunimos con los referentes de los colegios privados no confesionales y trabajamos juntos en la comisión provincial. Decidimos esperar la respuesta que nos va a dar el ministro, con base en los diálogos internos que ellos tengan y la decisión política que tomen y seguir avanzando en el diálogo en función de hacer bien algo que es fundamental, que es la educación”.

Fuente: El Chasqui Digital