Vecinos de la zona norte de la Capital expresaron su malestar ante una situación que se volvió insostenible: el colapso recurrente de las cloacas en la calle Teodolfo Barrionuevo. A través de un reporte enviado a Catamarca Despierta, los damnificados explicaron que el problema afecta a todas las viviendas ubicadas a metros de la Avenida Latzina.

Según el testimonio de los residentes, los desechos brotan en plena calzada de manera constante. «Cada tres días se nos trancan las cloacas porque la obra quedó muy baja. El olor es insoportable y no se puede estar así todo el tiempo», manifestaron con preocupación.

Respuesta insuficiente

Si bien operarios de Aguas de Catamarca asisten al lugar tras los pedidos de auxilio, los vecinos aseguran que las tareas de mantenimiento son meramente paliativas. «Vienen, abren la tapa en la avenida, destrancan y ya está. Pero a los pocos días el inconveniente vuelve a aparecer», detallaron sobre la falta de una intervención de fondo que resuelva la pendiente de las cañerías.

Riesgo sanitario

La acumulación de líquidos cloacales genera una alarma adicional en la comunidad debido al contexto epidemiológico actual. Los vecinos advierten que el estancamiento de agua favorece la proliferación de mosquitos, agravando el peligro frente al brote de dengue que afecta a la provincia. Ante este panorama, exigen una solución integral para evitar que la contaminación continúe perjudicando la salud de las familias del sector.