Talleres de Córdoba sufrió una derrota ajustada frente a Boca Juniors por la fecha 13 del Liga Profesional de Fútbol, en un duelo disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes, que lució colmado.

El único gol del encuentro llegó a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando Adam Bareiro definió tras una jugada colectiva del conjunto visitante y sentenció el 1-0 definitivo.

Un resultado que impacta en la tabla

Con esta victoria, Boca alcanzó los 20 puntos y se posicionó tercero en la Zona A, quedando a solo dos unidades del líder Vélez Sarsfield.

Por su parte, Talleres quedó sexto con 18 puntos, un resultado que complica sus aspiraciones de escalar posiciones en la recta decisiva del torneo.