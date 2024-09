A más de 22 años de la partida del cuartetero catamarqueño, su música sigue más que presente. El tema que contó su historia de vida.

El mes arrancó de manera especial para los fanáticos de Walter Olmos, como todos los 8 de septiembre se conmemoró el aniversario de su partida y los homenajes se hicieron sentir.

Así tocaba Leonor no fue la excepción y puso la lupa sobre uno de los éxitos del cantante catamarqueños. En el año 2000 Olmos presentó A pura sangre, un disco que marcó su carrera y le dio fama nacional. En dicho álbum se encontraba Chico de la calle, un tema con el que contó un poco de su historia personal y dedicó a todos los niños en situación de calle.

El sencillo narra la historia de un chico que trabaja limpiando vidrios en un semáforo enfrenando las adversidades económicas. Sin ropa, sin estudios, pero con mucha ilusión el protagonista no deja de ser un soñador.

A pesar del éxito, Walter no olvidó sus raíces y no abandonó a su gente. “Lo que estás sufriendo también lo he vivido, no pude jugar, no pude estudiar, mi escuela fue la calle”, concluye la canción.

Luego de la difusión de A pura sangre el país conoció no solo a un tremendo cuartetero, sino que también a una gran persona. El disco toca otros temas sociales como las relaciones adolescentes, las personas interesadas, la religión, entre otros. A más de 22 años de su partida, la música de Olmos sigue más vigente que nunca en el pueblo cuatetero.