Música

El músico publicará su tercer disco, ‘Charlie’, en octubre de 2022 y admitió que, «aunque es un cliché, el álbum está más cerca de su corazón por la cantidad de su ‘personalidad’ que puso en él.»

“Puede ser un poco cliché para un artista sentarse en este sofá blanco y decir ‘Oh, este es mi trabajo más personal’, pero para mí lo es porque nunca he tenido un cuerpo entero de trabajo que fuera mi personalidad con alguna melodía adjunta”, dijo el músico de 30 años.

El hitmaker de ‘Attention’ -que actualmente se cree que está soltero pero que anteriormente salió con la modelo Charlotte Lawrence y la estrella del pop Selena Gomez- se ve posando contra un fondo blanco con notas musicales detrás de él. Dijo a Billboard News:

“La portada del álbum también habla por sí misma. Todos esos pequeños pensamientos y salidas de mi cabeza y las notas. Hay una canción que se llama ‘Smells Like Me‘ y hay una canción que se llama ‘There’s a First Time For Everything’ y quiero que tu cerebro vaya a un millón de lugares cuando leas estos títulos pero también quiero que la gente esté familiarizada con ellos como si los hubieran escuchado antes porque los han escuchado antes.”

“Todo este álbum está producido por mí, lo escribí con un grupo muy, muy pequeño de personas“.

‘Charlie’ se estrenará el próximo 7 de octubre.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-