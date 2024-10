Música

La artista británica lanzó una nueva versión de «Spring Breakers», una de las pistas adicionales de la edición de lujo de «Brat».

Charli XCX compartió el remix con Kesha, luego del lanzamiento de Brat And It’s Completely Different But Also Still Brat, el álbum de remezclas que cuenta con las colaboraciones de Billie Eilish, Lorde, Troye Sivan, Ariana Grande y Julian Casablancas, entre otros.

[embedded content]

Sobre su decisión de crear un disco de remixes, Charli declaró: “Siempre tuve un pequeño problema con las canciones que salen y se cimentan como una cosa para la eternidad… Creo que las canciones son infinitas y tienen la posibilidad de ser continuamente descompuestas, reelaboradas, cambiadas, transformadas en algo completamente irreconocible. Eso es lo que quería hacer con este disco y estoy muy feliz de que todos los colaboradores estuvieran tan abiertos a explorar y reinterpretar las canciones conmigo”.

La artista británica se encuentra presentándose en los Estados Unidos junto a Troye Sivan para su gira Sweat. Desde noviembre llegará a estadios de todo el Reino Unido con The BRAT Tour.