Un fuerte malestar se viene gestando desde hace meses en el sector docente debido al reiterado problema de las demoras en el pago de las altas para quienes asumen nuevos cargos o ingresan a trabajar en la docencia. De acuerdo con lo que denunció Sergio Guillamondegui, secretario general del SIDCA, hay alrededor de 1.500 docentes afectados por esta situación. Además, develó que desde septiembre que se dejaron de pagar las deudas.

El problema de las demoras para el cobro a los docentes que ingresan a trabajar u optan por nuevos cargos es histórico dentro del Ministerio de Educación, debido a la gran cantidad de pasos administrativos que se deben seguir. A pesar de que muchas veces se prometió agilizar esa burocracia, hasta el momento no se cumplió.

Ahora, Guillamondegui expresó que hay un gran malestar en la docencia por estas demoras y porque en la última reunión paritaria que se realizó a fines de noviembre, la ministra de Educación, Andrea Centurión, había prometido que a principios de este mes estaría la reglamentación del decreto Nº 1692/2020 sobre las altas y bajas en la cartera educativa. En ese decreto el gobernador, Raúl Jalil, había determinado quitarle la potestad al ministro de Educación de firmar las altas y bajas docentes debido al escándalo por los nombramientos irregulares durante la gestión de Francisco Gordillo. Con ese instrumento, el Poder Ejecutivo reasumía la facultad para el otorgamiento de altas del personal docente interino y suplente de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Sin embargo nunca se lo reglamentó y se desconocen cuáles son los pasos administrativos que deben seguir los expedientes para llegar a que sean autorizados a pagarse.

“Esta situación sigue generando el problema de que se pararon todos los trámites de pago de deudas, de altas de suplentes porque sacaron un decreto de manera maratónica pero no se reglamentó. Por eso desde septiembre ningún docente está cobrando. Primero eran 700 expedientes, hoy son alrededor de 1.500 las personas que no están cobrando porque nadie de Recursos Humanos creó la reglamentación de los circuitos administrativos para

que los docentes puedan cobrar” reveló Guillamondegui a El Ancasti.

En ese sentido, el gremialista explicó que Ariel Luna, secretario de Recursos Humanos del Ministerio de Planificación, y la ministra de Educación, Andrea Centurión, se habían comprometido en la última reunión que a fines de noviembre estaría la reglamentación, pero aún no se lo efectivizó. “Hay muchos docentes que están prestando servicio y no pueden cobrar, además de que la inflación va menoscabando sus salarios” expresó con

preocupación. En reiteradas oportunidades este diario se hizo eco del reclamo de los docentes por demoras, que llegaban incluso hasta 3 años para cobrar, sin ningún ajuste a pesar de la inflación.