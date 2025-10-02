El Gobierno de Catamarca y el Gobierno de Francia fortalecen su vínculo de cooperación bilateral a través del trabajo conjunto entre el Campus Profesional Franco-Argentino y el Campus de Entrenamiento Laboral de Catamarca, articulado por el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos. Esta alianza busca preparar a los recursos humanos en áreas estratégicas para el desarrollo productivo de la provincia.

En este marco, el pasado lunes 29 de septiembre, 26 participantes recibieron certificados tras completar los cursos de Automatización con Programación PLC (niveles I y II) y Diseño y Armado de Tableros Eléctricos Industriales, dictados en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) en Buenos Aires.

La entrega de certificados contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; el ministro de Minería, Marcelo Murúa; el Embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, y Christelle Sauder, responsable del Campus Profesional Franco-Argentino; y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli.

El representante diplomático destacó la relevancia de la cooperación al afirmar: “Estamos muy felices de certificar a una primera camada de jóvenes que se capacitó en electricidad, un sector que necesita mucha juventud y que está en pleno desarrollo”.

Nadal también reafirmó el compromiso de Francia con Catamarca en el fortalecimiento de esta alianza educativa y productiva, que convierte al Campus en una herramienta estratégica de capacitación e inserción laboral, destinada a reducir la brecha entre la formación y las demandas del sector productivo.