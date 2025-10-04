Este viernes, CATA recibió la visita de postulantes al programa de formación de la Fundación Universitaria Río de la Plata (FURP) y de alumnos de cuarto grado A, B y C de la Escuela Primaria Nº 171 de Los Altos, en el marco de actividades educativas y culturales destinadas a conocer y valorar el patrimonio de Catamarca.

La jornada comenzó con la llegada de los becarios de la FURP, jóvenes profesionales y estudiantes destacados que participan de un proceso de formación para postularse como embajadores de Catamarca en ámbitos nacionales e internacionales. Lego se sumaron 60 alumnos de 4to grado de la Escuela 171 de Los Altos.

Durante la visita, los estudiantes recorrieron CATA y participaron de las distintas experiencias sensoriales y culturales que ofrece el espacio, pensadas para despertar la curiosidad y la valoración del patrimonio cultural y natural.

La experiencia fue compartida con entusiasmo por los alumnos y los becarios, quienes destacaron la riqueza de los contenidos y la dinámica participativa de las actividades, reafirmando el compromiso de CATA y de las instituciones educativas con la educación cultural, sensorial e histórica de la provincia.

Además de la visita al Centro de Arte y Tecnología Aplicada, el recorrido de los estudiantes de Los Altos incluyó el Nodo Tecnológico, Casa de Gobierno, Casa del beato Mamerto Esquiú y visita al Cine Teatro Valle Viejo, reforzando la propuesta educativa con un proyecto que consiste en explorar la historia local y la cultura provincial.

Durante la semana también pasaron estudiantes de la Escuela Hogar junto a sus docentes y estudiantes del Colegio FASTA.

CATA, para visitar

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento y República, puede visitarse con entrada libre y gratuita de martes a viernes, de 9 a 14 y de 15 a 20 horas, y los sábados y domingos de 17 a 21 horas. Los lunes no abre al público.

Las visitas escolares, grupales o de contingentes deben coordinarse con anticipación enviando un mensaje de WhatsApp al 383 4220467, para reservar día y horari

