CON RESERVA PREVIA

Desde la apertura del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), numerosas escuelas y grupos descubrieron el espacio como un destino educativo destacado. La Escuela Jorge Newbery, Crisanto Gómez, Escuela Hogar, la Primaria Nº 171 de Los Altos y la Escuela 409 de Londres Belén, junto a los colegios FASTA y Guadalupe, ya vivieron la experiencia de recorrer el patrimonio catamarqueño de una manera diferente.
Para seguir ofreciendo la mejor experiencia posible, desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte se invita a escuelas y grupos a coordinar sus visitas con reserva previa.
Para agendar recorridos de escuelas, grupos o contingentes de particulares, es necesario enviar un mensaje de WhatsApp al 383 4220467 indicando fecha, horario preferido y cantidad de visitantes y esperar confirmación oficial. Esta coordinación previa permite a CATA organizar las actividades educativas de manera óptima, asignar guías especializados y garantizar que cada grupo reciba una experiencia personalizada y de calidad.

Recorrido
CATA presenta la historia y geografía de Catamarca en un espacio único donde el arte, la cultura y la tecnología se fusionan para mostrar la identidad viva de la provincia. Las visitas educativas son propuestas dialogadas de exploración, experimentación y acercamiento al patrimonio catamarqueño, transformando al grupo escolar y sus docentes en protagonistas de una experiencia inolvidable.
A través de actividades lúdicas y salas interactivas, los estudiantes pueden conocer más sobre la cultura, el turismo y la faz productiva de Catamarca, donde la tecnología potencia la experiencia sensorial y la participación del visitante.

Horarios de atención
El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 618, puede visitarse con entrada libre y gratuita de martes a viernes, de 9 a 14 y de 15 a 20 horas, y los sábados y domingos de 17 a 21 horas. Los lunes no abre al público.
Este viernes 10 de octubre, por ser feriado nacional, el espacio abrirá solo por la tarde, de 17 a 21 hs.

Artículo anteriorCatamarca apuesta a la tecnología para mejorar el transporte público
Artículo siguienteTienda CATA, para comprar auténticas artesanías catamarqueñas
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor