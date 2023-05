El equipo de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia continúa con la estrategia de capacitar a los agentes de Salud del interior para brindarles herramientas que sirvan para mejorar el acceso al sistema de Salud Pública en toda la provincia.

En este marco, días atrás, se llevó a cabo un encuentro virtual en el que se abordaron los lineamientos para la entrega de los Kits de Lactancia. En esta oportunidad participaron los equipos de Salud de Santa María, Belén, Tinogasta, Recreo y Sanidad Municipal; además estuvieron presentes agentes territoriales de dichas localidades.

La entrega de los kits facilita el sostenimiento de la lactancia exclusiva hasta el sexto mes de vida en circunstancias en las que no se pueda alimentar al lactante directamente al pecho. Esto puede ser debido a actividades productivas, como el trabajo remunerado y no remunerado; o no productivas, como el estudio y actividades recreativas. Además, con esta estrategia se busca favorecer la autonomía de la persona que amamanta y promover la corresponsabilidad social en el sostenimiento de la lactancia.

Para finalizar, es importante hacer hincapié en que el éxito en la lactancia no es responsabilidad exclusiva de la persona que amamanta. Su promoción y apoyo son una responsabilidad colectiva que incluye al Estado a través de los equipos y servicios de salud y las áreas de género- la familia, la comunidad y los lugares de trabajo.