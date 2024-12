La red social X, anteriormente Twitter, está experimentando problemas técnicos en España y el resto del mundo, según Downdetector, portal especializado que permite a los usuarios reportar en tiempo real fallos o interrupciones en servicios digitales.

Down for Everyone or Just Me, otro portal menos conocido, también ha confirmado que están detectando problemas en España y la mayoría de los usuarios afirma que el fallo tiene que ver con imposibilidad de acceder al sitio web.

Las incidencias reportadas en las dos páginas web parecen concentrarse en el uso de la plataforma desde ordenadores, aunque también se han registrado quejas sobre fallos a la hora de conectarse al servidor o de iniciar sesión.

Según ambos portales, los problemas empezaron este domingo en torno a las 19:30 horas y la incidencia afecta a todo el mundo. En el territorio español la mayor incidencia se concentra en las ciudades más pobladas: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Bilbao.

Los fallos que está experimentando X (Twitter). Downdetector.

Usuarios han denunciado que la web no carga correctamente o que se producen errores al intentar acceder a determinadas secciones desde el PC.

Por el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de X Corp., la empresa detrás de la plataforma, sobre el alcance o las causas de estas interrupciones.

¿Por qué se ha caído X?

Las caídas de una red social como X (Twitter) pueden ocurrir por diversas razones, que van desde fallos técnicos hasta problemas externos. Aquí te explico las causas más comunes:

1. Problemas en los servidores

Los servidores son la columna vertebral de cualquier plataforma digital. Si fallan, la red social puede dejar de estar disponible. Un problema aquí puede deberse a sobrecarga de tráfico, errores de configuración, fallos en el hardware o actualizaciones mal ejecutadas.

2. Errores de software o bugs en la plataforma

Los cambios en el código de la plataforma (actualizaciones de la app o del sitio web) pueden introducir errores no detectados en la fase de prueba. El motivo de estos fallos tendría que ver con la implementación de nuevas funciones, actualizaciones mal probadas o errores humanos en el despliegue de nuevas versiones.

3. Problemas de DNS (Sistema de Nombres de Dominio)

El DNS traduce la URL (por ejemplo, x.com) a la dirección IP de sus servidores. Si este proceso falla, los usuarios no pueden acceder al sitio. Entre las causas en este caso estarían malas configuraciones, ataques DDoS o fallos en los proveedores de DNS externos.

4. Mantenimiento o actualizaciones de la plataforma

A veces, las redes sociales se caen de forma intencional cuando la empresa realiza tareas de mantenimiento o actualizaciones críticas por razones que tienen que ver con migración de servidores, cambios en la infraestructura o actualizaciones de seguridad.

5. Ataques DDoS y otros problemas de seguridad

En un ataque DDoS (Denegación de Servicio), miles de bots envían solicitudes masivas a los servidores de la red social, provocando su sobrecarga.

Se trata de ataques malintencionados por parte de hackers, grupos activistas (‘hacktivistas’) o cibercriminales.

Si los sistemas de seguridad de la red social se ven comprometidos, la empresa podría optar por desconectar la plataforma para proteger los datos de los usuarios.

6. Problemas en la red de telecomunicaciones

A veces, el problema no está en la red social, sino en la infraestructura de los proveedores de internet (ISP) de los usuarios, es decir, que se trata de fallos de los operadores de Internet locales o interrupciones en la infraestructura (el cableado submarino, por ejemplo).

Iremos actualizando la información.

