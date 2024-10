Música

Britney Spears sorprendió a seguidores escribiendo una larga reflexión sobre las amistades y dio una lista de mujeres que la “inspiran de manera genuina” y con las que tiene un amor platónico, entre las que menciona a Pamela Anderson, Natalie Portman, Camila Cabello, Kendall Jenner, Selena Gómez y Drew Barrymore.

La Princesa del Pop también reveló que se encuentra en un proceso de autodescubrimiento mientras trabaja en una novela. “¡Estoy fuera escribiendo mi novela y aprendiendo sobre mí misma! Pero extraño tanto tontear con las chicas!”.

Britney Spears names Pamela Anderson, Natalie Portman, Camila Cabello, Selena Gomez, and Drew Barrymore as women she admires and has girl crushes on. pic.twitter.com/4hoDVbex0r

