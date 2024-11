Música

Después de ganar dos premios Grammy y lanzar su tercer álbum, Billie Eilish es la artista del año de Apple Music.

“Desde el primer día, Apple Music apoyó mi música y mi arte, y me siento honrada y humilde de recibir este reconocimiento como Artista del Año después de tantos años de carrera”, dijo Billie en un comunicado de prensa.

“Desde el momento en que escuchamos por primera vez ‘Ocean Eyes’ hace casi una década, somos fans del trabajo de Billie. Siempre es especial cuando un artista joven puede conectar con tanta gente tan rápidamente. Pero lo realmente notable es verla evolucionar en el transcurso de este último año; no es solo que su voz y su arte hayan seguido resonando tan ampliamente, es que floreció valiente y honestamente como lo hizo, en sus propios términos, a su manera”, declaró Rachel Newman, directora senior de contenido y editorial de Apple Music.

Our 2024 Artist of the Year is @billieeilish. She’s also the only artist to win Artist of the Year twice… so you can add that to her list of accomplishments. 🏆 https://t.co/jIuXWEGLEV pic.twitter.com/dVEZcikggD

— Apple Music (@AppleMusic) November 21, 2024