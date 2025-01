Música

«Birds Of A Feather», incluida en su tercer álbum «Hit Me Hard And Soft», superó a «Espresso» de Sabrina Carpenter.

El single de Billie Eilish acumuló 1.775.172,881 de reproducciones en Spotify convirtiéndose así en la más reproducida del 2024. La canción superó por poco al éxito de Sabrina Carpenter, “Espresso”, con 1.774.525.704 de reproducciones.

“Birds Of A Feather” alcanzó el número dos en la lista oficial de singles del Reino Unido y en el Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos. Además, cuenta con tres nominaciones a los premios Grammy, incluyendo Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista.

[embedded content]

Eilish comenzó el 2024 ganando dos premios Grammy por su tema para la película Barbie, “What Was I Made For?”, en las categorías de canción del año y mejor canción escrita para medios visuales. En mayo lanzó su tercer álbum de estudio, Hit Me Hard and Soft, que desde septiembre estuvo presentando en Canadá y Estados Unidos. En febrero retomará su gira con una serie de conciertos en Australia y Europa.