Las posibilidades de ver a Bastille en locales pequeños son probablemente muy remotas, sin embargo, la banda, que ha conseguido otro álbum número 1 con Give Me The Future esta semana, ha dado a sus fans la oportunidad de comprar el álbum a través de las tiendas de discos independientes locales, lo que también les dio esta semana acceso a un concierto en un club íntimo y con una capacidad muy limitada.

La próxima vez que la banda salga de gira tocará en estadios, aunque en un pequeño club , llamado “Blitz” (en Preston, Inglaterra) los afortunados fans que consiguieron entradas para este concierto – luego de efectuar la consigna de comprar el álbum en estas discuerdas independientes -pudieron disfrutar de una cuidada selección de temas del nuevo álbum.

Aunque había dos de los miembros de la banda en el escenario, la fuerza de las canciones se puso de manifiesto en el entorno despojado.

Future Holds abrió la primera de las dos actuaciones en Preston. Durante una hora, los fans recorrieron las canciones de la carrera de la banda hasta la fecha. El vocalista Dan Smith se mostró tan atractivo como siempre, recordando la primera vez que la banda tocó en Preston.

Will Farquarson se encargó de los loops que dieron una perspectiva única a las canciones interpretadas. Aunque las canciones de Bastille tienen un aire edificante, No Bad Days es probablemente el tema que suena más sombrío del nuevo álbum.

Naturalmente, Pompeii fue recibida como una amiga perdida, ya que Smith miró al público con asombro mientras los fans coreaban el estribillo.

Fue un tema del nuevo álbum, Shut Off The Lights, el que cerró el breve set, ya que Smith hizo que los fans gritaran el estribillo y Farquarson les devolvió las voces de los fans.

Si los próximos conciertos en estadios son tan buenos como éste, será una noche para recordar en los próximos años.

Our new album “GIVE ME THE FUTURE” is finally OUT NOW! We’re absolutely buzzing to finally share our big, mad fourth album with you all. Hope you love it as much as we do. https://t.co/YoO9AkURiJ pic.twitter.com/cdC7whbK4x

— BASTILLE (@bastille) February 4, 2022