Avanzan los ensayos de “Justicia Criolla” de Ezequiel Soria por parte de la Comedia Municipal. Esta cuarta obra del autor catamarqueño más temprano del que se tenga registro, está escrita como una zarzuela criolla, que recuerda en sus primeros compases al tema “Donde vas con mantón de Manila” de la zarzuela “La verbena de la Paloma” de Tomás Bretón, estrenada apenas tres años antes en Madrid.

Como en todas partes del país, la migración española de fines del siglo 19 trajo consigo sus músicas y estilos y las zarzuelas fueron parte sustancial de las formas teatrales de entonces. En este caso, serán las y los intérpretes de Coro de Cámara del municipio dirigidos por la Maestra Marta Achá quienes se hagan cargo también de algunos roles secundarios. Se trata de las cantantes Déborah Nieva, Daniela Sardi, Ivana Cerezo, Fátima Reynoso, Sara Suárez y Andrea Raiden, mientras que los hombres son Walter Nieva, Juan Carlos Leiva, Lionel Franco, Néstor Tolosa acompañados en guitarra por Guillermo Morales Montero.

Puede decirse entonces que, además de poner en valor el patrimonio teatral provincial, esta producción de La Comedia, propondrá un teatro en clave popular para los espectadores de antes y de ahora. Resalta su director Miguel Ángel Rodríguez “que la Comedia está cumpliendo el rol de un elenco estable. Esta es la única manera de ver un teatro que no se puede ver en otro lado. Es muy bueno que podamos conocer las grandes obras que han escrito nuestros hombres” y agrega que “la obra pone en boca de los personajes cosas que son del cotidiano de la gente, que son ciertas en ese momento histórico. Usa un lenguaje de época y aún con algunas modificaciones, no se cambió la carga ideológica. Es como decir, venimos de ahí y estamos aquí y en algunas parece que no se ha movido un dedo. Nos lleva a preguntarnos ¿Seremos así? Hay que pensar en cómo leer a la obra de Soria”.

Otro de los actores, Héctor Cangi avanza en otra mirada sobre “Justicia Criolla” cuando afirma que “muchas cosas de las que se habla en la obra, tienen plena vigencia hoy en la actualidad. Ambientada antes de la Ley Sáenz Peña, una época en la que reinaba el fraude. Habla de cosas como el manejo de influencias políticas, de que la legislatura no se preocupa del ordenamiento de la deuda, habla del censo, de la reforma de la Constitución. Y como trasfondo hay una historia de amor, en la que también hay elementos de actualidad, como la extorsión, el aprovechamiento de una situación de poder”.

La obra está destinada a adolescencias a partir de 15 años y espectadores adultos. Como en habitual en las funciones de este elenco estable, las funciones serán gratuitas pero habrá que tener en cuenta que la capacidad de la sala “Juan O. Ponferrada” es de 210 butacas. A partir del lunes 4 de julio podrán retirarse las entradas en el Complejo Cultural Urbano Girardi, de Avda. Ocampo 50, en el horario de 10 a 13 por la mañana y de 16 a 19 por la tarde. De esta manera se propone tanto un servicio a los espectadores como una manera de evitar colas en las noches inviernales.