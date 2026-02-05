El secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, confirmó que el gremio formalizó el pedido de apertura de negociaciones salariales para los trabajadores estatales, en el marco de la creciente preocupación por la pérdida del poder adquisitivo.

El dirigente sindical sostuvo que el incremento que se defina debe estar “acorde a las necesidades reales de los trabajadores”, y remarcó que la situación económica actual obliga a revisar de manera urgente los salarios del sector público.

Arévalo señaló que el reclamo no se limitará únicamente al ámbito provincial, sino que también se trasladará a los municipios. En ese sentido, adelantó que desde ATE solicitarán a los intendentes una recomposición de los haberes para los empleados municipales.

“Los trabajadores no pueden seguir sosteniendo el ajuste con sus sueldos”, expresó el referente gremial, quien además cuestionó a algunos jefes comunales por el destino de los recursos públicos.

En un tono crítico, Arévalo apuntó contra los municipios que, según indicó, destinan fondos a festivales y eventos mientras se niegan a otorgar mejoras salariales. “Hay prioridades que deben estar claras: primero están los trabajadores”, subrayó.

Desde ATE esperan una pronta respuesta de las autoridades para avanzar en la mesa de negociación y definir una actualización salarial que, aseguran, permita aliviar la situación de los empleados estatales.