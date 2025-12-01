En la mañana de hoy asumieron los nuevos ministros del Gabinete provincial: Alberto Natella, al frente del Ministerio de Gobierno, y Lucas Póliche, quien comandará el Ministerio de Transporte. El acto formalizó los cambios dentro del equipo del gobernador Raúl Jalil.

Natella destacó que viene realizando una transición ordenada junto a Fernando Monguillot. «Venimos con Fernando transicionando la gestión hace unos días, poniéndome al tanto de cómo funciona el Ministerio. Y con el fuerte compromiso de seguir trabajando en la cercanía, la proximidad y el diálogo».

Po su parte en declaraciones el ministro,  Lucas Póliche, anticipó que se garantiza para el proximo año el Boleto Estudiantil Gratuito.

