Así va a estar el clima en Catamarca

Según el Servicio Meteorológico se anticipa un día con variabilidad climática en la provincia.
Habrá probabilidad de lluvias intermitentes desde la madrugada hasta la tarde, con temperaturas templadas y vientos del Sur y Este.
se prevén tormentas aisladas, seguidas de chaparrones en la mañana y lluvias aisladas hacia la tarde, mientras que en la noche el cielo permanecerá mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones.
La probabilidad de lluvia es moderada durante la mayor parte del día, descendiendo hacia la noche a valores mínimos, lo que podría dar un respiro luego de las condiciones húmedas de las primeras horas.
En cuanto a las temperaturas, el registro máximo alcanzará los 24° en horas de la tarde, mientras que las mínimas fueron altas, más precisamente de 22°, en las primeras horas del día. Se espera un ambiente cálido pero sin extremos, típico del período de transición hacia el verano en la región.