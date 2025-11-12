Facebook Instagram RSS
21 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Inicio Centro Así va a estar el clima en Catamarca

Así va a estar el clima en Catamarca

Por
Catamarca Provincia
-
















Según el Servicio Meteorológico se anticipa un día con variabilidad climática en la provincia.

Habrá probabilidad de lluvias intermitentes desde la madrugada hasta la tarde, con temperaturas templadas y vientos del Sur y Este.

se prevén tormentas aisladas, seguidas de chaparrones en la mañana y lluvias aisladas hacia la tarde, mientras que en la noche el cielo permanecerá mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones.

La probabilidad de lluvia es moderada durante la mayor parte del día, descendiendo hacia la noche a valores mínimos, lo que podría dar un respiro luego de las condiciones húmedas de las primeras horas.

En cuanto a las temperaturas, el registro máximo alcanzará los 24° en horas de la tarde, mientras que las mínimas fueron altas, más precisamente de 22°, en las primeras horas del día. Se espera un ambiente cálido pero sin extremos, típico del período de transición hacia el verano en la región.

Artículo anteriorANSES: el pago único de $100.000 que se otorgará en noviembre 2025
Artículo siguienteTurismo Capital presentó la agenda cultural y turística para el próximo fin de semana largo
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor

© Creado por Bi&Vi Argentina - CONSULTORA NORTe - Catamarca Provincia Derechos reservados