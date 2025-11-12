Home Nacionales ANSES: el pago único de $100.000 que se otorgará en noviembre 2025
El Gobierno anunció un bono que se abonará hacia algunos usuarios. Conocé quiénes lo cobran y cómo hacer el trámite completo.
Después de las elecciones legislativas 2025, el Gobierno nacional confirmó nuevas medidas económicas para fortalecer los ingresos de quienes dependen de la ANSES. Entre las más importantes figura un bono de más de $100.000 que se pagará de manera excepcional en noviembre, destinado a acompañar a familias en situaciones especiales como matrimonio, nacimiento o adopción.
Este refuerzo integra las Asignaciones de Pago Único (APU), beneficios extraordinarios que ANSES entrega al registrarse un hecho concreto: casamiento, llegada de un hijo o adopción.
Además, con el reciente incremento del 2,1% por la Ley de Movilidad Jubilatoria, los montos de estos bonos se ajustan automáticamente para mantener su poder adquisitivo frente a la inflación.
El pago corresponde a las personas incluidas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), lo que abarca a:
-
Empleados registrados del sector público y privado.
-
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
-
Trabajadores eventuales o temporarios.
-
Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).