Días atrás, se dio a conocer la preocupación manifestada por la oposición,

representada por Juntos por el Cambio (JPC), respecto al concurso para

cubrir el cargo de Juez de Minas y Electoral, el cual quedó desierto y que,

ahora, será el gobernador Raúl Jalil quien deberá proponer un nombre

para ocupar el cargo vacante.

Ante esto, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la

provincia, Jorge Moreno se refirió a esta situación y aseguró que la

elección se hará con “mucha responsabilidad y ecuanimidad” y que ante la

vacante dejada por el exjuez Guillermo Cerda, el Gobierno provincial

seguirá los pasos que marca la Constitución Provincial.

Así, Moreno recordó que “se realizó un proceso que comenzó en diciembre

del año pasado, estamos en abril y recién concluyó con algo que no

hubiésemos querido: que no haya una terna para poder elegir. La Ley y la

Constitución marca que ahora -ante la falta de terna- la responsabilidad

recae en el Poder Ejecutivo que debe girar una propuesta para ser tratada

en el Senado y ese será el mecanismo que seguiremos”.

Luego, en referencia a la oposición, el ministro dijo que se queden

tranquilos y que “el Ejecutivo girará una propuesta para que se defina en el

Senado”.

“No vamos a esperar a que pase ya casi un año sin que se ocupe ese

puesto tan importante y tan sensible. Pero tengan la plena seguridad de

que será una persona idónea y que el Gobernador Raúl Jalil va a hacer las

consultas que sean necesarias”, aseguró Moreno.

En cuanto a especulaciones sobre los nombres en torno a quién ocuparía

el cargo vacante, el funcionario explicó en declaraciones radiales que

“técnicamente lo podría ocupar todo el mundo dentro de lo que marca la

Ley. Esta es una decisión donde participa el Gobernador con el acuerdo

del Senado, que es justamente el mecanismo que establece la

Constitución”.

“El primer mandatario hará las consultas necesarias, los legisladores

tienen la posibilidad de opinar y serán escuchados, pero nosotros tenemos

la responsabilidad de decidir”, dijo Moreno.

En cuanto a la elección de la personalidad adecuada, Moreno recalcó que

“la elección se hará con mucha responsabilidad y ecuanimidad; que es lo

que marca la Constitución de la provincia, si quieren otro mecanismo hay

que reformarla”, dijo tras señalar que en cuanto al proceso de selección

existen algunas variables determinantes.

“Los que hemos pasado por la universidad a rendir un examen sabemos

que hay muchos factores que sortear y no necesariamente aprueban los

que más saben y reprobados los que menos saben. Los que tuvimos la

posibilidad de ser evaluados sabemos lo que es y por algo también existen

otras instancias”, concluyó.