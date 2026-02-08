Anoche, alrededor de las 20.00, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Sexta se hicieron presentes en la intersección de las avenidas Güemes y Ojo de Agua, donde se solicitaba la intervención policial.

En el lugar, los uniformados dialogaron con un joven de 24 años, quien manifestó que un sujeto habría cometido un ilícito en un local comercial de la zona, de donde sustrajo una caja de paltas para luego darse a la fuga.

De inmediato, el personal policial amplió el recorrido y, en la esquina de las calles Víctor Mauvecin y Francisco Moreno, procedió al arresto de un joven de apellido Quiroga, de 19 años, quien sería el presunto autor del hecho.

Por lo ocurrido, el arrestado fue trasladado y alojado en la dependencia policial, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste. En tanto, se invitó al encargado del comercio a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 6.