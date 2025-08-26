DEL 25 AL 31 DE AGOSTO VENTA ONLINE DE VIAJES Y PAQUETES TURÍSTICOS

Del 25 al 31 de agosto, Catamarca dice presente en el Travel Sale 2025 Argentina, la gran acción nacional de ventas online de turismo, ofreciendo paquetes, excursiones y actividades con descuentos especiales, cuotas sin interés y promociones exclusivas.

Durante toda la semana, las mejores oportunidades para viajar por Catamarca se encuentran disponibles en travelsale.com.ar, donde las agencias inscriptas publican sus propuestas y las potencian a través de sus propios canales de venta: páginas web, redes sociales, e-mail marketing, puntos de venta y atención telefónica.

Entre los beneficios más destacados se encuentran descuentos del 10% y 20% pagando en efectivo o transferencia, la posibilidad de financiar en 6 y 12 cuotas sin interés con tarjetas de distintos bancos, y promociones especiales como 4×3 en excursiones y 3×2 en actividades de montaña.

Al igual que en 2024, el Gobierno de Catamarca acompañó a las agencias locales bonificando su participación en esta plataforma de ventas online, con el objetivo de impulsar la demanda y multiplicar las oportunidades de promoción turística.

Las agencias catamarqueñas que participan de esta edición son: Don Polo Viajes, Los Puestos, Jumeal Viajes, Yokavil Viajes, Junsay Adventure, Caminos del Pasado, Catamarca Aventura Viajes y Turismo, Norali Aventura, Huayra Mosoq y Khullay Viajes.

El Travel Sale, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), es uno de los eventos más esperados del año en materia de turismo y tiene como objetivo fortalecer la integración digital de las agencias de viajes del país, impulsar sus ventas y acercar a los viajeros las mejores propuestas para recorrer Argentina y el mundo.

Las promociones para viajar por Catamarca ya están disponibles hasta el 31 de agosto en travelsale.com.ar.

